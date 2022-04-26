Почему шашлык получается сухим и как этого избежать

Совсем скоро наступит традиционное время для шашлыков. Блюдо можно приготовить из разных видов мяса, наибольшей популярностью пользуется курица, свинина и говядина. Каждый кулинар пытается добиться того, чтобы шашлык получился сочным. "Рамблер" расскажет, почему это не всегда удается.
Всему виной старое мясо, особенно это актуально для баранины. Жестким шашлык получится, если выбрать не ту часть туши. Тогда мясо будет с прожилками. Подвести может и замороженное мясо.
Если вы поняли, что ошиблись с выбором, то мясо лучше оставить для тушения и добавить в маринад пиво или овощи. Если все-таки решили жарить шашлык, то спасти может уксус и лимонный сок. В случае, если мясо старое, эти ингредиенты сработают наоборот и размягчат его.
У пересушенного шашлыка мясо может быть и мягким, проблема в том, что ему не хватает сочности. Это говорит о том, что блюдо было неправильно приготовлено. Например, угли недостаточно разогрелись, а значит на мясе не сформировалась корочка, которая бы запечатала весь сок внутри.
Иногда люди передерживают мясо на углях. В таком случае сок просто выпаривается. Спасти пересушенный шашлык можно соусами, но лучше следить за процессом приготовления сразу. Если мясо подгорает, можно спрыскивать его минеральной водой. А жарить шашлык нужно уже после того, как дрова прогорели.