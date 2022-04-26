Почему шашлык получается сухим и как этого избежать

Совсем скоро наступит традиционное время для шашлыков. Блюдо можно приготовить из разных видов мяса, наибольшей популярностью пользуется курица, свинина и говядина. Каждый кулинар пытается добиться того, чтобы шашлык получился сочным. "Рамблер" расскажет, почему это не всегда удается.

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Шашлык легко может получиться жестким или пересушенным, если не знать некоторые секреты. Например, необходимо правильно выбрать мясо — избегать магазинных вырезок и отправиться за добычей на рынок. Выбирайте куски без явных прожилок, иначе есть шашлык будет неудобно и неприятно.

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Не менее важно сделать правильный маринад. В хорошем маринаде обязательно должны присутствовать специи, соль, кефир. Кто-то добавляет минералку, соевый соус, майонез, сметану или вино. Уникальный рецепт каждый создает исходя из своих вкусовых предпочтений.

В маринад также обязательно добавляют лук и замачивают мясо на ночь. А вот уксуса и лимонного сока стоит избегать, именно они способны сделать мясо сухим и жестким.

При нанизывании на шампур мясо должно соприкасаться друг с другом, но не быть плотно прижатым. Тогда каждый кусок прожарится равномерно. Его расстояние будет слишком большим, куски начнут подсыхать по краям. Поэтому опытные шашлычники прокладывают куски мяса овощами или салом.

Почему мясо может получиться жестким

Всему виной старое мясо, особенно это актуально для баранины. Жестким шашлык получится, если выбрать не ту часть туши. Тогда мясо будет с прожилками. Подвести может и замороженное мясо.

Если вы поняли, что ошиблись с выбором, то мясо лучше оставить для тушения и добавить в маринад пиво или овощи. Если все-таки решили жарить шашлык, то спасти может уксус и лимонный сок. В случае, если мясо старое, эти ингредиенты сработают наоборот и размягчат его.

Как спасти пересушенный шашлык

У пересушенного шашлыка мясо может быть и мягким, проблема в том, что ему не хватает сочности. Это говорит о том, что блюдо было неправильно приготовлено. Например, угли недостаточно разогрелись, а значит на мясе не сформировалась корочка, которая бы запечатала весь сок внутри.