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2 часа назад

Невролог рассказал, чем можно заменить соль

Мира Маркина

Врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире Первого канала рассказал, чем можно заменить обычную соль.

Невролог рассказал, чем можно заменить соль
Фото: pixabay.compixabay.com

Для ведения более здорового образа жизни было бы полезно отказаться от соли или хотя бы сократить ее потребление. Шубин подсказал, чем можно заменить соль тем, кто не может без нее обходиться.

Доктор предложил добавлять в пищу вместо обычной поваренной соли перец халапеньо или соус чипотле, в составе которого также присутствует этот острый перец. Его необходимо совсем немного.

Доктор отметил, что в перце присутствует вещество капсаицин, которое воздействует на вкусовые рецепторы таким образом, что человеку кажется, будто он ест соленую пищу.

Ведущие программы "Жить здорово!" также отметили, что у человека, употребляющего соль в больших количествах и регулярно, возникает риск возникновения инфаркта и инсульта.

Ранее мы писали о влиянии сахара на организм.

Еда,Дмитрий Шубин,Первый канал,
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