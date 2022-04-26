Невролог рассказал, чем можно заменить соль

Врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире Первого канала рассказал, чем можно заменить обычную соль.

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Для ведения более здорового образа жизни было бы полезно отказаться от соли или хотя бы сократить ее потребление. Шубин подсказал, чем можно заменить соль тем, кто не может без нее обходиться.

Доктор предложил добавлять в пищу вместо обычной поваренной соли перец халапеньо или соус чипотле, в составе которого также присутствует этот острый перец. Его необходимо совсем немного.

Доктор отметил, что в перце присутствует вещество капсаицин, которое воздействует на вкусовые рецепторы таким образом, что человеку кажется, будто он ест соленую пищу.