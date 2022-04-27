Названы фрукты, которые снижают кровяное давление

Известно, что гипертония становится причиной почти 50% смертей от инсультов и других сердечных недугов.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский. ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский.

Согласно статистике ВОЗ, каждый пятый взрослый человек в мире страдает от проблем с артериальным давлением и это приводит к 9,4 млн смертей из-за разных осложнений.

Гипертония – заболевание опасное, поэтому его игнорировать нельзя. Чтобы вовремя определить у себя развитие болезни, медики советуют обращать внимание на следующие симптомы: тревожность, учащенное сердцебиение, головокружение, одышку, покраснение лица и боль в области сердца.

Одним из способов профилактики недуга врачи считают питание. Специалисты клиники Кливленда рекомендуют включить в рацион больше овощей и фруктов ярко-зеленого, оранжевого, желтого и красного цветов, пишет журнал Hypertension.