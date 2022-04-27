Картофель, вопреки распространенному мнению, не вредит фигуре, если готовить его правильно и не переедать. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова. «Две-три средних картофелины - стандартная порция, которая не ударит по нашей фигуре. Если картофель приготовить правильно и употреблять в небольших количествах, то никакого вреда фигуре он не причинит. Особенно, если мы не будем употреблять картошку с большим количеством жирного соуса (например, майонез) или жареным жирным мясом. Калорийность вареного картофеля невысока - всего 70-80 ккал на 100 г. Причем в молодой картошке калорий еще меньше», - сказала Денисова.

Она рекомендовала варить или запекать картофель. Приготовленный таким образом продукт можно употреблять, не опасаясь поправиться, подчеркнула врач. «Причем лучше это делать, не снимая кожуру, ведь в ней и под ней самая польза. Если мы картофель перед варкой почистили, то большая часть полезных веществ уходит в отвар», - пояснила Денисова.