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3 часа назад

Врач развеяла миф о вреде картофеля для фигуры

Агентство «Москва»иещё 3

Картофель, вопреки распространенному мнению, не вредит фигуре, если готовить его правильно и не переедать. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова. «Две-три средних картофелины - стандартная порция, которая не ударит по нашей фигуре. Если картофель приготовить правильно и употреблять в небольших количествах, то никакого вреда фигуре он не причинит. Особенно, если мы не будем употреблять картошку с большим количеством жирного соуса (например, майонез) или жареным жирным мясом. Калорийность вареного картофеля невысока - всего 70-80 ккал на 100 г. Причем в молодой картошке калорий еще меньше», - сказала Денисова.

Она рекомендовала варить или запекать картофель. Приготовленный таким образом продукт можно употреблять, не опасаясь поправиться, подчеркнула врач. «Причем лучше это делать, не снимая кожуру, ведь в ней и под ней самая польза. Если мы картофель перед варкой почистили, то большая часть полезных веществ уходит в отвар», - пояснила Денисова.

Диетолог отметила, что для фигуры опаснее жиры, а их в картофеле немного. «На самом деле, в картошке содержится мало жиров, которых остерегаются все сторонники диет в борьбе за стройность. Но помните, что к жареной картошке, чипсам и картофелю фри это не относится - там количество жира доходит до 30%. В картофеле фри, жареной на масле картошке - 200-300 ккал, поэтому этими блюдами лучше не злоупотреблять», - заключила Денисова.

Еда,Наталья Денисова,
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