Пять правил завтрака, которые улучшают здоровье мозга

То, что мы едим, определяет наше состояние и влияет на здоровье. Поэтому, если начинать менять свой рацион, то стоит начать с завтрака. Вот несколько утренних привычек, соблюдение которых поможет улучшить память, внимание и остроту мозга.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Съедайте несколько грецких орехов на завтрак

Видео дня

В них содержится альфа-линоленовая кислота, форма полиненасыщенных жиров омега-3. В 30 граммах грецкого ореха — 2,5 грамма этого вещества, которое стимулирует мозг и «отменяет» деменцию. Именно поэтому грецкий орех считается идеальной пищей для нервной системы. Орехи могут быть в вашей утренней тарелке в любом виде — измельченные в каше, йогурте или несладкой выпечке.

Ешьте яйца

Яйца в любом виде богаты белком и отлично насыщают. Полезны яйца и для мозга. Исследования показывают, что у детей, которые едят яйца с желтками, улучшаются показатели внимания и памяти по сравнению с детьми, которые едят только белки или другие продукты — например, йогурт.

Еще одно исследование Frontiers in Nutrition также выявило связь между потреблением яиц и снижением риска развития деменции в пожилом возрасте, особенно болезни Альцгеймера. Яйца содержат лютеин и холин — эти питательные вещества способны защитить мозг и сохранить когнитивные функции. Также в яйце есть лецитин — строительный материал для клеток головного мозга.

Ешьте овсянку

К деменции может привести хронический недостаток важных витаминов — например, фолиевой кислоты. Она помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты, отвечая за «качество» крови, укрепляет иммунную систему, облегчая борьбу с вирусами, участвует в регуляции развития новых клеток и синтезе нуклеиновых кислот — ДНК и РНК.

Ученые назвали недостаток фолиевой кислоты в организме своеобразным биомаркером возможной деменции в старости. Отличным источником витаминов группы B, в том числе фолиевой кислоты и витамина В12, считается овсяная каша, сваренная из цельнозерновой крупы.

Пейте правильный утренний коктейль

Речь идет о смузи из ягод и зеленых листовых овощей. Это два полезных для мозга продукта, которые даже включены в MIND-диету для головного мозга. Согласно исследованиям, соблюдение этой диеты может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 53%, проявления деменции, замедлить снижение умственных способностей в пожилом возрасте и просто улучшить функциональную активность мозга.

Секрет зеленых овощей в том, что, кроме полезной для мозга клетчатки, они содержат много витаминов, нужных для здоровья сосудов головного мозга.

Исключите сладкие углеводы