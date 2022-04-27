Врач предупредила об опасности овсянки

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что чрезмерное употребление овсянки может быть опасно для человека. Об этом сообщает "Москва 24".
Эксперт рассказала, что большое количество овсянки в рационе может быть чревато выведением некоторых полезных веществ из организма.
Она посоветовала употреблять овсяные хлопья, а не каши быстрого приготовления. Дело в том, что они способствуют повышению глюкозы в крови и набору лишнего веса.
Овсянка полезна в умеренных количествах, но не для всех. Людям с некоторыми заболеваниями эта крупа противопоказана.
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