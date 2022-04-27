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2 часа назад

Врач предупредила об опасности овсянки

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что чрезмерное употребление овсянки может быть опасно для человека. Об этом сообщает "Москва 24".

Врач предупредила об опасности овсянки
Фото: PixabayPixabay

Эксперт рассказала, что большое количество овсянки в рационе может быть чревато выведением некоторых полезных веществ из организма.

"Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества, тот же кальций, калий, магний, цинк, железо – все, что в овсянке содержится. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим. Поэтому ее надо есть раза три в неделю, а не каждый день"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Она посоветовала употреблять овсяные хлопья, а не каши быстрого приготовления. Дело в том, что они способствуют повышению глюкозы в крови и набору лишнего веса.

Овсянка полезна в умеренных количествах, но не для всех. Людям с некоторыми заболеваниями эта крупа противопоказана.

"У людей с заболеваниями ЖКТ, того же панкреатита, особенно в стадии обострения, при воспалении кишечника, заболевании слизистой эта клетчатка может оказывать раздражающее действие и вызывать разные неприятные ощущения, метеоризм, колики"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее сообщалось, что раскрыта неожиданная польза твердого сыра.

Еда,Елена Соломатина,
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