Врач предупредила об опасности овсянки

"Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества, тот же кальций, калий, магний, цинк, железо – все, что в овсянке содержится. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим. Поэтому ее надо есть раза три в неделю, а не каждый день"