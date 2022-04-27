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1 час назад

Скоро майские: нестандартные маринады для шашлыка

Мира Маркина

Майские праздники большинство традиционно проводят с семьей или друзьями на природе. Конечно, ни один пикник, ни одни дачные посиделки в этот период не обходятся без шашлыка. Рамблер подготовил для вас подборку рецептов, которые сделают ваше блюдо особенным и вкусным.

Скоро майские: нестандартные маринады для шашлыка
Фото: pixabay.compixabay.com

1. Горчично-сметанный маринад с овощами

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Ингредиенты

  • Свинина - 1,5 кг
  • Лук репчатый - 1 шт. крупный
  • Морковь - 1 шт.
  • Масло растительное - 3,5 ст. ложки
  • Горчица - 2 ст. ложки
  • Сметана - 0,5 стакана
  • Уксус яблочный - 2 ст. ложки
  • Соль - 1 ст. ложка
  • Сахар - 1 ч. ложка с горкой
  • Перец черный - 2 щепотки
  • Перец красный - 1 щепотка
  • Специи для шашлыка - 1 ч. ложка без горки
  • Лимонный сок - 2 ч. ложки

Приготовление

  1. Лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке и потушить их на сковороде с растительным маслом.
  2. В глубокую миску выложить тушеные овощи и добавить в ним все остальные ингредиенты кроме мяса и лимонного сока. Тщательно перемешать.
  3. Мясо промыть и просушить бумажным полотенцем, порезать на куски, выложить в миску с маринадом, хорошо перемешать.
  4. Необходимо оставить мариноваться на 4/5 часов.

2. Маринад с медом и красной смородиной

Ингредиенты

  • Куриные голени - 1 кг
  • Красная смородина - 100 г
  • Мёд - 2 ст. ложки
  • Уксус - 1 ст. ложка
  • Масло растительное - 1 ст. ложка
  • Специи для курицы (без соли) - 2 ст. ложки
  • Соль - 2 ч. ложки

Приготовление

  1. Смородину перебрать, промыть и пюрировать в блендере.
  2. Голени промыть, просушить бумажным полотенцем и выложить в миску.
  3. Добавить к птице пюре из смородины, специи, соль и мед. Тщательно перемешать.
  4. Добавить уксус и масло. Снова перемешать.
  5. Оставить мариноваться в холодильнике на 3 часа.

3. Маринад с аджикой для баранины

Ингредиенты

  • Рёбра баранины - 500 г
  • Лук - 2 шт.
  • Соевый соус - 35 мл
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Горчица - 1 ст. ложка
  • Тимьян свежий - 1 веточка
  • Соль - 2 щепотки
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Аджика сухая - 1/2 ч. ложки

Приготовление

  1. Нарежьте лук полукольцами, а чеснок кубиками и выложите продукты в миску.
  2. Добавьте к ним горчицу и соевый соус. Перемешайте.
  3. Ребра промойте и просушите бумажным полотенцем. Разрежьте, чтобы получились куски по два ребрышка.
  4. Добавьте мясо к маринаду, хорошо перемешайте.
  5. Посыпьте замаринованное мясо солью и сухой аджикой, тщательно перемешайте и выложите в пакет.
  6. В пакет добавьте ветку тимьяна и лаврой лист. Плотно закройте и оставьте мариноваться на 5 часов.
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