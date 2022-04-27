Скоро майские: нестандартные маринады для шашлыка

Майские праздники большинство традиционно проводят с семьей или друзьями на природе. Конечно, ни один пикник, ни одни дачные посиделки в этот период не обходятся без шашлыка. Рамблер подготовил для вас подборку рецептов, которые сделают ваше блюдо особенным и вкусным.
Фото: pixabay.compixabay.com
1. Горчично-сметанный маринад с овощами
- Свинина - 1,5 кг
- Лук репчатый - 1 шт. крупный
- Морковь - 1 шт.
- Масло растительное - 3,5 ст. ложки
- Горчица - 2 ст. ложки
- Сметана - 0,5 стакана
- Уксус яблочный - 2 ст. ложки
- Соль - 1 ст. ложка
- Сахар - 1 ч. ложка с горкой
- Перец черный - 2 щепотки
- Перец красный - 1 щепотка
- Специи для шашлыка - 1 ч. ложка без горки
- Лимонный сок - 2 ч. ложки
- Лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке и потушить их на сковороде с растительным маслом.
- В глубокую миску выложить тушеные овощи и добавить в ним все остальные ингредиенты кроме мяса и лимонного сока. Тщательно перемешать.
- Мясо промыть и просушить бумажным полотенцем, порезать на куски, выложить в миску с маринадом, хорошо перемешать.
- Необходимо оставить мариноваться на 4/5 часов.
2. Маринад с медом и красной смородиной
- Куриные голени - 1 кг
- Красная смородина - 100 г
- Мёд - 2 ст. ложки
- Уксус - 1 ст. ложка
- Масло растительное - 1 ст. ложка
- Специи для курицы (без соли) - 2 ст. ложки
- Соль - 2 ч. ложки
- Смородину перебрать, промыть и пюрировать в блендере.
- Голени промыть, просушить бумажным полотенцем и выложить в миску.
- Добавить к птице пюре из смородины, специи, соль и мед. Тщательно перемешать.
- Добавить уксус и масло. Снова перемешать.
- Оставить мариноваться в холодильнике на 3 часа.
3. Маринад с аджикой для баранины
- Рёбра баранины - 500 г
- Лук - 2 шт.
- Соевый соус - 35 мл
- Чеснок - 2 зубчика
- Горчица - 1 ст. ложка
- Тимьян свежий - 1 веточка
- Соль - 2 щепотки
- Лавровый лист - 1 шт.
- Аджика сухая - 1/2 ч. ложки
- Нарежьте лук полукольцами, а чеснок кубиками и выложите продукты в миску.
- Добавьте к ним горчицу и соевый соус. Перемешайте.
- Ребра промойте и просушите бумажным полотенцем. Разрежьте, чтобы получились куски по два ребрышка.
- Добавьте мясо к маринаду, хорошо перемешайте.
- Посыпьте замаринованное мясо солью и сухой аджикой, тщательно перемешайте и выложите в пакет.
- В пакет добавьте ветку тимьяна и лаврой лист. Плотно закройте и оставьте мариноваться на 5 часов.