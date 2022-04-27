Скоро майские: нестандартные маринады для шашлыка

Майские праздники большинство традиционно проводят с семьей или друзьями на природе. Конечно, ни один пикник, ни одни дачные посиделки в этот период не обходятся без шашлыка. Рамблер подготовил для вас подборку рецептов, которые сделают ваше блюдо особенным и вкусным.