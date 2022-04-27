Названа безопасная для фигуры порция картофеля

Картофель, вопреки популярному мнению, не наносит вреда фигуре, если готовить его правильно и не переедать. Две-три средних картофелины – это порция, которая не ударит по фигуре. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

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По словам врача, не следует есть картошку с большим количеством жирного соуса или жареным жирным мясом. Калорийность вареного картофеля небольшая – всего 70-80 ккал на 100 г.

При этом в молодой картошке калорий еще меньше, рассказала Денисова.

Она посоветовала варить либо запекать картофель. Приготовленный таким образом продукт можно употреблять, не опасаясь набрать вес.