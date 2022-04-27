Названы продукты, которые помогут сохранить стройную фигуру

Существует ряд продуктов, которые помогают создать идеальное тело. Специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман перечислила продукты, способствующие снижению жировых отложений.

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Специалист рекомендовала на первый прием пищи есть омлет, тост из авокадо или яйца-пашот. Такие продукты благотворно влияют на мышцы и весь организм в целом. Яйца содержат много белка, витамины А, Е, Д и К, холин, железо, цинк, марганец.

Также стоит включить в рацион кешью и фасоль. Орехи богаты магнием, который контролирует потребление жиров и углеводов. В фасоли много белка и клетчатки, что помогает уменьшить количество жировых отложений в области талии.