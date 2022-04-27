Почему нельзя злоупотреблять имбирем

Врач-диетолог Уитни Линсенмейер перечислила две неочевидные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за злоупотребления имбирем. Ее слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!.

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Свежий имбирь может вызвать раздражение рта и горла при злоупотреблении им, уверяет Линсенмейер. В этом продукте содержатся активные соединения, которые придают ему острый и пряный вкус, они полезны для здоровья, но в больших количествах вызывают неприятные и даже болезненные ощущения на слизистых, особенно у тех, кто пробует его впервые.