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25 минут назад

Продукты, которые помогут поднять настроение

Вечерняя Москва

Настроение человека напрямую зависит от количества нейротрансмиттеров в организме, и их уровень можно сбалансировать с помощью определенных продуктов. Об этом рассказал врач-диетолог Александр Андреев.

Продукты, которые помогут поднять настроение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, хорошее настроение помогут поддержать такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, поскольку они являются источником витамина B12.

Также стоит включить в рацион морскую капусту. Она содержит большое количество витаминов группы B, они помогают в работе надпочечников: за счет сбалансированного уровня адреналина можно будет забыть об излишней усталости и плохом настроении.

Поднять настроение помогут бананы. В этих фруктах содержится фосфор, калий, магний и железо. Но самое главное преимущество этих фруктов — триптофан, который организм человека и переработает в серотонин. Данное вещество также содержится в овсянке, гречневой каше, передает Life.ru.

Еда,Александр Андреев,
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