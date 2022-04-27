Продукты, которые помогут поднять настроение

Настроение человека напрямую зависит от количества нейротрансмиттеров в организме, и их уровень можно сбалансировать с помощью определенных продуктов. Об этом рассказал врач-диетолог Александр Андреев.

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По словам специалиста, хорошее настроение помогут поддержать такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, поскольку они являются источником витамина B12.

Также стоит включить в рацион морскую капусту. Она содержит большое количество витаминов группы B, они помогают в работе надпочечников: за счет сбалансированного уровня адреналина можно будет забыть об излишней усталости и плохом настроении.