Выяснилось, сколько может храниться пасхальное яйцо

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, сколько можно хранить яйца после Пасхи. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Эксперт пояснила, что в корзине при комнатной температуре яйца могут храниться три дня. В холодильнике они могут оставаться свежими гораздо дольше — до трех недель.
"Если на яйце повреждена скорлупа, то хранить такое вареное яйцо стоит и того меньше. Я бы такие яйца без холодильника не держала, поскольку резко повышается риск того, что присоединиться какая-нибудь нехорошая флора и можно будет отравиться или получить серьезное заболевание"
Она также поставила под сомнение утверждение о том, что луковая шелуха, в которой варят яйца, обладает антисептическим эффектом. Она порекомендовала хранить яйца в холодильнике и доставать их перед употреблением.
Ранее сообщалось, что диетолог рассказала о последствиях переедания на Пасху.