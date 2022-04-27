Выяснилось, сколько может храниться пасхальное яйцо

"Если на яйце повреждена скорлупа, то хранить такое вареное яйцо стоит и того меньше. Я бы такие яйца без холодильника не держала, поскольку резко повышается риск того, что присоединиться какая-нибудь нехорошая флора и можно будет отравиться или получить серьезное заболевание"