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2 часа назад

Выяснилось, сколько может храниться пасхальное яйцо

Мария Каткова

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, сколько можно хранить яйца после Пасхи. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Выяснилось, сколько может храниться пасхальное яйцо
Фото: PixabayPixabay

Эксперт пояснила, что в корзине при комнатной температуре яйца могут храниться три дня. В холодильнике они могут оставаться свежими гораздо дольше — до трех недель.

"Если на яйце повреждена скорлупа, то хранить такое вареное яйцо стоит и того меньше. Я бы такие яйца без холодильника не держала, поскольку резко повышается риск того, что присоединиться какая-нибудь нехорошая флора и можно будет отравиться или получить серьезное заболевание"

Она также поставила под сомнение утверждение о том, что луковая шелуха, в которой варят яйца, обладает антисептическим эффектом. Она порекомендовала хранить яйца в холодильнике и доставать их перед употреблением.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала о последствиях переедания на Пасху.

Еда,МГУ,
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