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45 минут назад

Диетолог рассказала, кому противопоказаны на завтрак кофе и круассаны

Парламентская газета

От традиционного «французского завтрака», состоящего из круассана и кофе, стоит отказаться людям с гипертонией и заболеванием почек, а также тем, кто предрасположен к быстрому набору веса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Диетолог рассказала, кому противопоказаны на завтрак кофе и круассаны
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Она подчеркнула, что с точки зрения пользы для здоровья для первого приема пищи больше подходит каша с молоком или кефиром. В такой еде содержатся медленные углеводы и белок, которые позволяют обеспечить организм энергией.

«Это, наверное, идеальный завтрак, который можно употреблять на протяжении многих лет»,

— заключила диетолог.

Еда,
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