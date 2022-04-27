Диетолог рассказала, кому противопоказаны на завтрак кофе и круассаны

От традиционного «французского завтрака», состоящего из круассана и кофе, стоит отказаться людям с гипертонией и заболеванием почек, а также тем, кто предрасположен к быстрому набору веса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.