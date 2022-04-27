Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

Как варить картошку в два раза быстрее

На кухне каждая минута на счету. Как быстро сварить картофель, чтобы тот не потерял вкусовых свойств и пользы? «Рамблер» делится секретами хозяек.

Как варить картошку в два раза быстрее
Фото: unsplash.comunsplash.com

Добавить соль

Подсоленная вода закипит намного быстрее пресной. Добавьте в подогретую воду ½ столовой ложки соли на 1 литр воды. Не бойтесь пересолить: картошка возьмет ровно столько соли, сколько нужно.

Добавить сливочное масло

В этом способе картошке помогает свариться масляная пенка. Залейте клубни кипящей водой и поставьте на огонь. Когда вода начнет вновь кипеть, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Именно сливочного: плотная текстура обволакивает клубни и помогает им быстрее приготовиться.

Залить кипятком

Воде не нужно будет долго закипать, а картошка не потеряет ни во вкусе, ни в пользе.

Сварить в микроволновке

Если картошка вам нужна вот прямо сейчас, ждать, пока закипит вода, слишком долго. Вымойте картофель среднего размера и обваляйте в растительном масле. Срезать кожуру необязательно. Проткните клубни зубочистками, чтобы картошка стояла на них, как на ножках. Поставьте клубни на тарелку, налейте вниз немного воды и поставьте в микроволновку на 5 минут на полную мощность.

Разрезать на части

Мелкий молодой картофель можно варить как есть, а вот крупные клубни лучше разрезать на 2-3 части. Не стоит делать кусочки слишком мелкими: они могут развариться.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители