Диетолог назвала лучший завтрак для укрепления печени

Специалист назвал продукты, которые помогут стимулировать работу печени.
Как сообщает издание NVL, диетолог Вэнь Ланьсю посоветовал в качестве первого приема пищи употреблять шпинат и яйца. Такой завтрак подойдет для всей семьи.
Яичница или омлет со шпинатом – это вкусно и полезно, можно попробовать отварить яйца и сделать салат.
Эти продукты станут прекрасной поддержкой печени весной, в период, когда орган страдает больше всего. Кроме того, яйца со шпинатом улучшают цвет лица и работу ЖКТ.
В шпинате много витаминов С, К, каротина, железа и кальция. Этот листовой овощ также полезен для зрения.
Яйца содержат полезный белок и лецитин, который способствует регенерации клеток и восстановлению тканей печени.