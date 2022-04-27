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1 час назад

Диетолог назвала лучший завтрак для укрепления печени

Волгоградская правда

Специалист назвал продукты, которые помогут стимулировать работу печени.

Диетолог назвала лучший завтрак для укрепления печени
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей ГригоренкоИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко

Как сообщает издание NVL, диетолог Вэнь Ланьсю посоветовал в качестве первого приема пищи употреблять шпинат и яйца. Такой завтрак подойдет для всей семьи.

Яичница или омлет со шпинатом – это вкусно и полезно, можно попробовать отварить яйца и сделать салат.

Эти продукты станут прекрасной поддержкой печени весной, в период, когда орган страдает больше всего. Кроме того, яйца со шпинатом улучшают цвет лица и работу ЖКТ.

В шпинате много витаминов С, К, каротина, железа и кальция. Этот листовой овощ также полезен для зрения.

Яйца содержат полезный белок и лецитин, который способствует регенерации клеток и восстановлению тканей печени.

Еда,
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