Диетолог назвала лучший завтрак для укрепления печени

Специалист назвал продукты, которые помогут стимулировать работу печени.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко

Как сообщает издание NVL, диетолог Вэнь Ланьсю посоветовал в качестве первого приема пищи употреблять шпинат и яйца. Такой завтрак подойдет для всей семьи.

Яичница или омлет со шпинатом – это вкусно и полезно, можно попробовать отварить яйца и сделать салат.

Эти продукты станут прекрасной поддержкой печени весной, в период, когда орган страдает больше всего. Кроме того, яйца со шпинатом улучшают цвет лица и работу ЖКТ.

В шпинате много витаминов С, К, каротина, железа и кальция. Этот листовой овощ также полезен для зрения.