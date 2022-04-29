Сколько мяса можно съедать в день

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, сколько мяса в день можно съедать без вреда для здоровья. И объяснил, какого мяса.

Специалист объяснил, что норма — 50-150 граммов в сутки, но не любого мяса. Важно контролировать потребление красного мяса: свинины, баранины, говядины. Красное мясо содержит много «плохих» жиров, влияющих на закупорку сосудов, развитие атеросклероза, инфарктов и инсультов. Поэтому есть его нужно от одного одного раза в неделю до раза в месяц. А людям старше 60 лет от него лучше отказаться полностью.

Врач сослался на исследования, которые подтверждают, что преобладание в рационе красного мяса ведет к сокращению продолжительности жизни.

Но мясо является источником важного для человека животного белка, который содержит множество аминокислот, необходимых для важных жизненных процессов. Поэтому отказываться от мяса не следует, а лучше заменить его молодым ягненком, птицей, рыбой, есть грибы, сою и продукты из неё, в частности, сыр тофу.

«Существует выражение: грибы — лесное мясо. Аминокислоты в грибах более полноценны, чем в другой растительной пище, но действительно заменить мясо можно, только сочетая грибы и сыр тофу на основе сои. Сочетание грибов и сои может в какие-то дни заменять вам мясо. Также стоит обратить внимание на рыбу и морепродукты, там белок практически идентичен мясному»,