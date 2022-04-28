Врач опроверг популярный миф о хлебе

Врач и телеведущий Сергей Агапкин развеял популярный миф о хлебе. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам медика, хлеб вреден только людям с аллергией на глютен или пшеничный белок.
«Глютен — очень демонизированное питательное вещество. Но, на самом деле, это белок, который содержится в пшенице, и на протяжении многих тысяч лет люди употребляли пшеницу в цельном виде, в виде муки, хлеба», — сказал Агапкин.
Для 90 процентов хлеб безвреден:
«Есть ряд людей, у которых на глютен есть аллергия, точно так же, как аллергия на любой пищевой продукт. Для этих людей — глютен вреден, для большей части людей, для 90 процентов, он безвреден».