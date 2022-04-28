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1 час назад

Диетолог Королёва рассказала о вредных сочетаниях продуктов

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о вредных сочетаниях продуктов.

Диетолог рассказала о вредных сочетаниях продуктов
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что употребление белковых блюд с быстрыми углеводами может нарушить усвоение белка в организме.

«Источники полноценного белка надо сочетать исключительно с овощными гарнирами, салатами, но не с быстрыми углеводами, к которым относятся, например, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель», — уточнила эксперт.

Как считает Королёва, также вредно употреблять алкоголь с газировкой, а кофе лучше вообще не сочетать ни с чем.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

Еда,Маргарита Королева,Михаил Гинзбург,
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