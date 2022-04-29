4 группы продуктов с содержанием витамина D

В России с дефицитом «солнечного» элемента сталкиваются почти 90% людей.

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Дефицит «солнечного» витамина может ослабить организм и нарушить обмен веществ. Жирорастворимый витамин укрепляет иммунитет и улучшает работу мозга, регулирует углеводно-жировой обмен, а также защищает от образования злокачественных опухолей.

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Витамин D помогает похудеть, положительно влияет на гормональный фон у женщин и увеличивает шансы забеременеть. Где его найти и можно ли восполнить дефицит с помощью питания?

Для чего нужен витамин D

В отличие от других, витамин D действует как гормон, и каждая клетка в теле имеет рецептор для него. Активная форма витамина (кальцитриол) синтезируется в организме из предшественников витаминов (провитаминов).

В организме витамин D:

Кроме того, дефицит витамина D часто сопутствует ряду заболеваний. А поддержание достаточного уровня этого элемента в организме (при достаточном количестве кальция) служит важным условием для эффективного восстановления костной ткани и профилактики остеопороза.

В настоящее время дефицит витамина D (уровень в сыворотке крови менее 30 нг/мл) настолько распространён, что считается пандемией. Так, в России с ним сталкиваются 74-83,2% людей, в США — 75%, в Таиланде и Малайзии — 50%, в Японии и Южной Корее — 90 %.

В каких продуктах больше всего витамина D

Им богаты несколько категорий продуктов: рыба, молочные продукты, грибы, яйца. Составили таблицу с продуктами-чемпионами по содержанию этого витамина на 100 граммов.

Люди с аллергией на молочный белок, рыбу и с непереносимостью лактозы, а также вегетарианцы и строгие веганы часто испытывают дефицит витамина. Поэтому им необходимо дополнительно поддерживать организм с помощью добавок и больше гулять на солнце.

К чему может привести недостаток витамина D

Многие не получают необходимого количества полезного вещества ни с едой, ни с солнцем. Поэтому приём витамина D необходим для поддержки костей, мышц, иммунитета и нервной системы.

Дефицит витамина D может привести к развитию рахита у детей и неприятностям со здоровьем у взрослых. Частые простуды, раздражительность и плохое настроение, мышечная слабость и судороги, переломы костей и трещины — всё это говорит о недостатке витамина в организме.

Кроме того, нехватка этого витамина приводит к развитию проблем с иммунитетом, увеличивает риск онкологических заболеваний и развития деменции.

Что делать?

Нормализовать показатели витамина D помогут полноценное питание, грамотно подобранные пищевые добавки и работа с причинами плохого усвоения витамина: лишним весом, проблемами с поджелудочной железой и желчеоттоком, нарушением работы почек.

Для восполнения дефицита необходимо индивидуально подобрать дозировку по результатам анализа. Чтобы результат не заставил себя ждать, можно добавить в схему приёма такие витамины, как К2 в форме MK-7, магний, витамин С.