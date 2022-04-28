Витамины на подоконнике. Как вырастить свежую зелень в городской квартире

Молодые ростки трав и овощей станут отличным дополнением к блюдам. Можно есть их в свежем виде или делать домашние зелёные коктейли. Преподаватель программы «Садоводство» из проекта «Московское долголетие» в Гагаринском районе Андрей Подшивалов рассказал, каким способом посадить и как вырастить микрозелень в квартире.

Фото: mos.ru mos.ru

Микрозелень – это молодые всходы растений, всевозможной зелени и корнеплодов, реже – злаков. Вкус у неё такой же, как и у зрелой культуры. Популярными считаются свёкла, рукола, редис, мицуна (японская капуста), базилик, горчица, дайкон, капуста, кресс-салат, соя, чечевица.

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МАКСИМУМ ВИТАМИНОВ

Микрозелень богата витаминами и минералами. Именно на ранних стадиях развития молодые растения содержат максимум витаминов и других микронутриентов. В микрозелени их содержится почти в пять раз больше, чем у полностью сформированных растений этих же культур. Чем микрозелень свежее, тем полезнее. Её нельзя мариновать, солить, замораживать или консервировать, термическая обработка также исключается.

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ

Урожай микрозелени собирают после того, как на стеблях сформировалась первая пара небольших листьев. Это происходит в среднем через 12–14 дней после высадки. Сам росток при этом может достигать 5–7 см в высоту. традиционный способ – посеять семена в пластиковые лотки с универсальным грунтом. Да-да, как рассаду. уход заключается в опрыскивании зелени 2–3 раза в день.

НА БУМАГЕ

На дно неглубокого лотка кладём бумагу, обильно смачиваем её. Затем раскладываем подготовленные семена, делаем прозрачное укрытие и выставляем на подоконник. Нельзя наливать слишком много воды. После появления всходов укрытие убираем и поддерживаем бумагу всегда влажной, для этого 2–3 раза в день необходимо опрыскивать сеянцы.

В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ

Для этого нужно взять чистую ёмкость, насыпать в неё семена и залить водой на сутки для набухания. Берём кусок марли или другого подходящего сетчатого материала, затягиваем горлышко банки и закрепляем резинкой. После набухания семян сливаем воду и промываем семена, не снимая сетки. Затем переворачиваем банку вверх дном и устанавливаем на поддон под углом около 30°, чтобы стекала вода. Уход заключается в промывании прорастающих семян и ростков чистой водой 2–3 раза в день. В состоянии покоя банка должна быть всегда в исходном положении – вверх дном и под наклоном.

НА ВАТНЫХ ДИСКАХ

Раскладываем ватные диски на дно контейнера в один слой, смачиваем и рассыпаем семена. Сверху опрыскиваем и накрываем прозрачным укрытием. Через 1–2 дня появляются ростки, и тогда укрывной материал можно снять. Обязательно регулярно опрыскивайте, чтобы ватная основа не высохла.

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