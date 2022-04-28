От прыщей и целлюлита: специи для молодости и красоты

Пряности делают еду вкуснее, а еще помогают организму оставаться здоровым, а коже сияющей. Красота начинается изнутри — это знают все. Здоровое питание помогает продлить молодость, сохранить стройность фигуры.

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Нутрициологи уверены, что неотъемлемая часть правильно рациона — специи. Они не только делают вкус ярче и помогают не переесть, но и благотворно влияют на организм. Если вы до сих пор используете лишь соль и черный перец, пора разнообразить рацион с помощью пряностей.

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Кориандр или кинза

Одна из самых известных приправ походит и к мясу, и к овощам, и к рыбе. А еще она помогает продлить молодость и восстановить фертильность. В кинзе содержатся ферменты, которые помогают выводить из организма лишнюю жидкость. Он избавляют от отеков и ускоряют метаболизм, помогая проститься с лишним весом. Но стоит помнить, что кориандр нельзя употреблять в пищу тем, кто страдает от болезни почек и печени, гастрита. С осторожностью к этой специи нужно относиться беременным.

Коричневая горчица

Эта приправа есть почти в каждом доме, но о ее пользе знают далеко не все. Регулярное употребление в пищу горчицы снижает уровень холестерина, ускоряет метаболизм, снижает риск мигрени и помогает избавиться от акне. Горчичный порошок можно использовать не только в приготовлении еды, но и в косметических целях: ее часто добавляют в маски для роста волос.

Розмарин

Яркий аромат розмарина прекрасно сочетается с мясом и рыбой, поэтому эту специю очень ценят во всем мире. Розмарин известен не только вкусовыми качествами, но и влиянием на организм: он обладает сильным антибактериальным эффектом, устраняет мигрени и мышечные боли, помогает работе желудка. Эфирное масло розмарина активно используют в косметологии: ванночки с ним устраняют неприятный запах ног, смягчают кожу.

Зеленый кардамон

Эта пряность богата витаминами, эфирными маслами и растительными жирами. Добавляйте кардамон в привычные блюда, если хотите продлить молодость кожи и сохранить подвижность суставов: он помогает выработке коллагена. Те, кто часто использует кардамон, замечают, что ногти стала крепче, а волосы более сильными и блестящими.

Кашмирский чили

Острый перец используют по всему миру и в кулинарии, и в косметологии. Разнообразив им блюда, можно наладить работу желудка, нормализовать сон, избавиться от хронической усталости. Маски с чили ускоряют рост волос, а крема для тела избавляют от целлюлита.

Куркума

Эта специя — настоящая находка для продления молодости: в ней содержится фосфор, железо, витамины группы В. Куркума выводит из организма токсины, улучшает состояние кожи и волос, борется с вирусами. Однако эта приправа может вызвать серьезную аллергию, поэтому вводить ее в рацион нужно осторожно.

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