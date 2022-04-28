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1 час назад

Бледность, боль и тошнота: какой съедобный провокатор ухудшает гастрит?

Русская Планета

Воспаление желудка – гастрит – вызывает боль под ложечкой, тошноту и рвоту, слабость и бледность, а в худших случаях может привести к кровотечению и образованию опухоли. О том, как не ухудшить состояние, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Вера Самсонова.

Бледность, боль и тошнота: какой съедобный провокатор ухудшает гастрит
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По ее мнению, при гастрите неблагоприятно на желудок может повлиять ряд продуктов. К ним относят цитрусовые и кислые фрукты, шоколад и прочие сладости, овощи с горьковато-пряным вкусом. Не рекомендуется есть яичницу, фастфуд, чипсы и копчености. Помидоры и кукуруза тоже противопоказаны.

Среди напитков, раздражающих и воспаляющих желудок, врач назвала спиртное, кофе и крепкий черный чай, а также газированные и энергетические напитки, передает «Доктор Питер».

Еда,Вера Самсонова,
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