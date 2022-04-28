Бледность, боль и тошнота: какой съедобный провокатор ухудшает гастрит?

Воспаление желудка – гастрит – вызывает боль под ложечкой, тошноту и рвоту, слабость и бледность, а в худших случаях может привести к кровотечению и образованию опухоли. О том, как не ухудшить состояние, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Вера Самсонова.
По ее мнению, при гастрите неблагоприятно на желудок может повлиять ряд продуктов. К ним относят цитрусовые и кислые фрукты, шоколад и прочие сладости, овощи с горьковато-пряным вкусом. Не рекомендуется есть яичницу, фастфуд, чипсы и копчености. Помидоры и кукуруза тоже противопоказаны.
Среди напитков, раздражающих и воспаляющих желудок, врач назвала спиртное, кофе и крепкий черный чай, а также газированные и энергетические напитки, передает «Доктор Питер».