Бледность, боль и тошнота: какой съедобный провокатор ухудшает гастрит?

Воспаление желудка – гастрит – вызывает боль под ложечкой, тошноту и рвоту, слабость и бледность, а в худших случаях может привести к кровотечению и образованию опухоли. О том, как не ухудшить состояние, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Вера Самсонова.

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По ее мнению, при гастрите неблагоприятно на желудок может повлиять ряд продуктов. К ним относят цитрусовые и кислые фрукты, шоколад и прочие сладости, овощи с горьковато-пряным вкусом. Не рекомендуется есть яичницу, фастфуд, чипсы и копчености. Помидоры и кукуруза тоже противопоказаны.