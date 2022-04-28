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44 минуты назад

Названы безопасные маринады для шашлыка

Lenta.ru

Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева назвала диетические рецепты маринада для шашлыка, которые минимизируют вред для организма. Слова специалистки приводит «Daily Карелия».

Перечислены безопасные маринады для шашлыка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самым безопасным вариантом, по ее мнению, является мясо, замаринованное в обычном луке. «Потребуется только соль, перец и много мелко нарезанного лука. Лука берите побольше, не менее килограмма на килограмм мяса. Готовить шашлык можно уже через пару часов», — рассказала врач. Она предупреждает, что мясо для этого рецепта должно быть свежим и из правильного отруба.

Яковлева советует выбирать натуральные ингредиенты, если хочется использовать жидкий маринад — например, минеральную воду, яблочный или винный уксус, сок цитрусовых или кефир. По ее словам, это поможет снизить количество канцерогенов, образующихся при жарке на углях.

«Даже если в процессе приготовления вы периодически поливаете шашлык маринадом, калорийность готового блюда от этого вырастет незначительно. Но если вы следите за весом, лучше отказаться от "тяжелых" маринадов на основе майонеза»,

— заключила врач.

Ранее диетолог Наталья Денисова развеяла популярный миф о вреде картофеля при похудении. Она рассказала, что овощ не вредит фигуре, если его правильно приготовить.

Еда,Наталья Денисова,Александр Яковлев,
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