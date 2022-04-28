Перечислены безопасные маринады для шашлыка

Самым безопасным вариантом, по ее мнению, является мясо, замаринованное в обычном луке. «Потребуется только соль, перец и много мелко нарезанного лука. Лука берите побольше, не менее килограмма на килограмм мяса. Готовить шашлык можно уже через пару часов», — рассказала врач. Она предупреждает, что мясо для этого рецепта должно быть свежим и из правильного отруба.