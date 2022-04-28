В Роскачестве рассказали об особенностях российских сосисок

Роскачество проверило российские марки молочных сосисок. Большая часть исследования касалась региональных брендов.
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Эксперты выяснили, что у 76% образцов качество продукции улучшилось, но у некоторых марок обнаружились проблемы с соблюдением санитарно-гигиенических требований.
В исследовании принимали участие 51 торговая марка. В восьми образцах из 51 было выявлено повышенное количество микроорганизмов.
При этом прямой связи качества сосисок с ценой Роскачество не выявило. Так, например, в самых дорогих сосисках марки «Снежана» (85,80 рубля за 100 граммов) найдено повышенное количество микроорганизмов.
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