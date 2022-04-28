Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

В Роскачестве рассказали об особенностях российских молочных сосисок

Диана Товсепова

Роскачество проверило российские марки молочных сосисок. Большая часть исследования касалась региональных брендов.

В Роскачестве рассказали об особенностях российских сосисок
Фото: www.tOrange.bizwww.tOrange.biz

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Эксперты выяснили, что у 76% образцов качество продукции улучшилось, но у некоторых марок обнаружились проблемы с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

В исследовании принимали участие 51 торговая марка. В восьми образцах из 51 было выявлено повышенное количество микроорганизмов.

При этом прямой связи качества сосисок с ценой Роскачество не выявило. Так, например, в самых дорогих сосисках марки «Снежана» (85,80 рубля за 100 граммов) найдено повышенное количество микроорганизмов.

Ранее мы писали о том, какие четыре замены гречке предложило Роскачество.

Еда,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители