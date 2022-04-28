В Роскачестве рассказали об особенностях российских сосисок

Роскачество проверило российские марки молочных сосисок. Большая часть исследования касалась региональных брендов.

Фото: www.tOrange.biz www.tOrange.biz

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Эксперты выяснили, что у 76% образцов качество продукции улучшилось, но у некоторых марок обнаружились проблемы с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

В исследовании принимали участие 51 торговая марка. В восьми образцах из 51 было выявлено повышенное количество микроорганизмов.

При этом прямой связи качества сосисок с ценой Роскачество не выявило. Так, например, в самых дорогих сосисках марки «Снежана» (85,80 рубля за 100 граммов) найдено повышенное количество микроорганизмов.