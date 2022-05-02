Вино из одуванчиков: что можно приготовить из цветов

Цветы могут украсить не только сад, но и меню. И не только как элемент оформления, но и как основной компонент. «Рамблер» разобрался, что можно приготовить.

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Суп из крапивы

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Для начала нужно правильно собрать это растение. Лучше всего — на своем дачном участке или в лесной чаще, как можно дальше от дорог, свалок, строительных площадок. Брать нужно растение без пятен, паутины, испорченных насекомыми участков, с ровно окрашенными листьями и толстым стеблем.

Сушеные грибы (70 г) нужно замочить накануне, а перед приготовлением отварить. Вместо низ можно взять и свежие шампиньоны, которые надо тщательно промыть в горячей воде и мелко порезать. Затем почистить и порезать картофель (400 г), морковь (100 г) и репчатый лук (100 г). Морковь лучше натереть на крупной терке. Крапиву необходимо обдать кипятком, чтобы ушла горечь, осторожно отделить листья от стебля и мелко их нарезать.

Потом в кастрюлю надо добавить растительное масло (40 г), разогреть его и бросить туда лук и морковь, пока они не станут мягкими. Затем нужно залить воду, перемешать, довести до кипения и добавить в бульон грибы, картофель, душистый перец, соль и лавровый лист. За двадцать минут до готовности добавить в суп промытую крапиву, перемешать и подержать на низком огне в течение семи минут. Перед подачей суп стоит заправить сметаной.

Чтобы улучшить аромат блюда, можно вместе с луком и морковью обжарить небольшое количество крапивы.

Варенье из одуванчиков

Одуванчики давно используют в кулинарии. Кстати, собирать их лучше в солнечный полдень, когда они максимально раскрыты. Золотистые цветки нужно отделить от стеблей. Так как они обладают горьковатым привкусом, перед приготовлением их нужно вымочить в соленой воде — лучше всего оставить на сутки. После этого слить воду, осторожно отжать цветки и залить их свежей водой. Смесь нужно варить полчаса на медленном огне, после чего вытащить цветы, а в получившийся отвар положить сахар (один килограмм на 400 г цветов) и чайную ложку лимонной кислоты. Дальше надо довести сироп до кипения и варить, пока он не загустеет. После остывания получится душистый десерт, похожий на мед.

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Это всего лишь один из рецептов варенья из одуванчиков. Например, вместо лимонной кислоты можно использовать нарезанный лимон или лимонный сок. Некоторые предварительно измельчают желтые лепестки одуванчиков и оставляют в сиропе, процеживая его для того, чтобы убрать только крупные части цветов и лимона.

Варенье из лепестков роз

Этот десерт распространен в Болгарии, Турции и вообще в восточных странах. Для полкило розового варенья понадобится 300 г розовых или красных лепестков, два стакана сахара, четыре с половиной стакана воды и полстакана лимонного сока.

Лепестки роз нужно промыть, выложить на тарелку и покрыть сахаром с обоих сторон, после чего оставить смесь на ночь. На следующий день положить в воду сахар и лимонный сок и подогревать на медленном огне до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Если лимонного сока нет, то можно использовать лимонную кислоту. После этого добавить лепестки в воду и потомить на медленном огне двадцать минут. Потом сироп нужно довести до кипения на среднем огне и кипятить до тех пор, пока смесь не станет густой. Затем варенье можно разлить по банкам и охладить. Получится отличный десерт, который напомнит о лете.

Засахаренные фиалки

Это лакомство считается визитной карточкой Вены. Один из рецептов довольно простой. Каждый цветок нужно сначала обмакнуть в яичный белок, а потом обмазать сахаром. Затем все цветы разместить на противне, так чтобы между ними было хотя бы небольшое расстояние и сушить в духовке в течение трех часов при температуре в 60 градусов. То есть до тех пор, пока готовые цветы не покроются прозрачной корочкой. Их можно есть и так, а можно использовать для украшения тортов и пирогов.

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