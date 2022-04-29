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1 час назад

Названы продукты, которые опасно сочетать в одном приеме пищи

Мира Маркина

Неверная комбинация некоторых продуктов может вызывать дискомфорт в желудке и влиять на усвояемость полезных нутриентов, отмечает диетолог Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» эксперт рассказала, что лучше не есть вместе.

Названы продукты, которые плохо усваиваются вместе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сочетание белковой пищи и быстрых углеводов запускает процесс брожения в желудке, считает диетолог. Кроме того, усвоение нутриента белка нарушается при такой комбинации. Эксперт рекомендовала употреблять мясо, рыбу и яйца с овощными гарнирами и салатами. Сочетание белковой пищи с макаронами из мягких сортов пшеницы и картофелем не несет пользы организму.

Также диетолог предупредила россиян об опасности сочетания алкоголя с газировкой.

«Под действием углекислого газа алкогольные калории будут просто влетать в печень, но при этом не так быстро метаболизироваться, то есть процесс опьянения и нарастающей интоксикации будет существенно ускорен», — объяснила свою позицию эксперт.

По мнению диетолога, кофе лучше не сочетать ни с чем. Этот напиток сам по себе может помешать усвоению микроэлементов, содержащихся в других продуктах. В частности, кальция, магния, железа и фосфора.

Ранее мы писали о том, чем можно заменить кофе.

Еда,Маргарита Королева,
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