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1 час назад

Врач предупредил о вреде шашлыка

Lenta.ru

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков предупредил россиян о вреде шашлыка в беседе с РИА Новости.

Врач предупредил о вреде шашлыка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, канцерогены, которые образуются при возникновении дыма и сгорании жира при готовке мяса на углях, могут вызывать развитие опухолей.

«Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей — таким образом удастся уменьшить количество канцерогенного дыма или копоти», — отметил специалист.

Хомяков добавил, что наиболее важным фактором в процессе приготовления шашлыка является правильная прожарка мяса. Он посоветовал не зажаривать пищу, поскольку в корочке образуются токсичные углеводы.

«Непрожаренное мясо может содержать паразитов, которые вызывают паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз», — подчеркнул врач.

Специалист также посоветовал готовить шашлык из птицы или рыбы, так как они проще усваиваются в организме и содержат меньше жировых прослоек.

Еда,Сергей Хомяков,
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