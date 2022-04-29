Врач предупредил о вреде шашлыка

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков предупредил россиян о вреде шашлыка в беседе с РИА Новости.

По его словам, канцерогены, которые образуются при возникновении дыма и сгорании жира при готовке мяса на углях, могут вызывать развитие опухолей.

«Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей — таким образом удастся уменьшить количество канцерогенного дыма или копоти», — отметил специалист.

Хомяков добавил, что наиболее важным фактором в процессе приготовления шашлыка является правильная прожарка мяса. Он посоветовал не зажаривать пищу, поскольку в корочке образуются токсичные углеводы.

«Непрожаренное мясо может содержать паразитов, которые вызывают паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз», — подчеркнул врач.