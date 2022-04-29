Диетолог рассказала, чем редиска полезна для организма

Весной этот яркий овощ первым появляется на грядках. Несмотря на горьковатый вкус, редиску любят взрослые и дети. Рассказываем, чем она полезна, а кому ее лучше не употреблять.

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Для иммунитета

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Вкус у редиски острый, с небольшой горчинкой. Возможно, поэтому так называют вредных, нехороших людей. Хотя о самом овоще в основном можно сказать только хорошее. "Редиска поможет организму окрепнуть после долгой зимы. Она содержит много витамина С и этим замечательна. Витамин С поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах", – рассказала диетолог Анастасия Плещева. Кроме того, в редиске есть фитонциды, которые сделали популярными лук и чеснок. Эти биологически активные вещества способны подавлять рост микроорганизмов. Также бактерицидным эффектом обладает горчичное масло, которое как раз придает редиске фирменную горечь.

Укрепление нервов

Редиска полезна и для нервной системы, благодаря тому, что в ней содержатся витамины группы В. Когда их не хватает в организме, мы чувствуем усталость, раздражительность и испытываем проблемы со сном. "Кроме этого, в редиске есть калий, кальций, фосфор, магний, железо, витамин PP – все они необходимы нам для здоровья и хорошего самочувствия", – напомнила диетолог. Еще в редиске, как и во многих других представителях семейства крестоцветных, присутствует биологически активное вещество индол-3-карбинол. Научные исследования доказали, что оно способно замедлить развитие раковых опухолей. Поможет ли редиска похудеть – вопрос спорный. Калорийность у нее минимальная, ведь овощ состоит в основном из воды и пищевых волокон. Зато он способен стимулировать аппетит. Так что после нескольких диетических редисок есть риск перейти к чему-то более сытному.

Не навреди

Существенный недостаток у редиски все же есть: в ней содержатся вещества, способные раздражать слизистую желудка. Поэтому людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ надо быть с этим овощем осторожнее.

В целом редиску желательно не употреблять на голодный желудок. Еще лучше есть ее со сметаной или маслом, которые смягчат агрессивное воздействие на слизистую.