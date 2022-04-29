Раскрыта опасность лапши быстрого приготовления

Любовь к лапше быстрого приготовления может привести к нарушению работы печени и сердечно-сосудистым заболеваниям, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург . В эфире программы «О самом главном» (Россия 1) специалист объяснил, какие компоненты этого блюда особенно вредны для организма.

«Трансжиры в нашем организме не используются для энергетического обмена, они откладываются туда, куда обычно складывается жир — это может быть печень, внутренняя оболочка сосудов», — объяснил свою позицию эксперт.

При том, что безопасное количество трансжиров для человека – не более одно-двух граммов в день, в порции лапши быстрого приготовления их может быть в два-три раза больше, отметил Гинзбург. Отложения ненасыщенных жирных кислот могут перерождаться в очаги воспаления, приводить к циррозу и атеросклерозу.