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39 минут назад

Россиян предупредили об опасности лапши быстрого приготовления

Мира Маркина

Любовь к лапше быстрого приготовления может привести к нарушению работы печени и сердечно-сосудистым заболеваниям, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. В эфире программы «О самом главном» (Россия 1) специалист объяснил, какие компоненты этого блюда особенно вредны для организма.

Раскрыта опасность лапши быстрого приготовления
Фото: unsplash.comunsplash.com

Опасной лапшу можно считать из-за большого количества трансжиров.

«Трансжиры в нашем организме не используются для энергетического обмена, они откладываются туда, куда обычно складывается жир — это может быть печень, внутренняя оболочка сосудов», — объяснил свою позицию эксперт.

При том, что безопасное количество трансжиров для человека – не более одно-двух граммов в день, в порции лапши быстрого приготовления их может быть в два-три раза больше, отметил Гинзбург. Отложения ненасыщенных жирных кислот могут перерождаться в очаги воспаления, приводить к циррозу и атеросклерозу.

Ранее мы рассказывали о том, почему не всем нужен сыр в рационе.

Еда,Михаил Гинзбург,
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