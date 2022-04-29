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1 час назад

Какой маринад безопаснее для шашлыка: список

РИА "ФедералПресс"

Эндокринолог доктор Павлова в своем телеграм-канале опубликовала информацию о том, какой вид маринада безопаснее всего для шашлыка и как сократить накопление конечных продуктов гликирования.

Какой маринад безопаснее для шашлыка: список
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В нашем организме есть естественная защита от КПГ. В среднем человек может безболезненно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого – портит наше здоровье, ускоряет старение», – рассказывает доктор.

Например, жаренный бекон содержит в себе более 90 тысяч КПГ, 6 дневных норм. Если его просто приготовить в микроволновке, то количество КПГ снизится ровно в 10 раз. В вареной сосиске – КПГ много, более 7 тысяч, а в жареной – уже более 11 тысяч.

«Есть научные свидетельства, что производство КПГ очень сильно снижает, если мясо перед готовкой выдержано в лимонном или любом другом цитрусовом соке. Причем эффект начинает чувствоваться уже при 10-минутном маринаде», – отметила доктор.

Павлова привела в пример приправы, которые снижают вред от КПГ: шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец, корица, куркума.

«Я не уверена, что все эти пряности годятся для классического шашлыка, но в целом для готовки мяса на огне очень и очень», – подытожила врач.

По ее словам, для гарнира лучше всего подойдет отварная брокколи. В этом овоще содержится мощное онкопротекторное вещество сульфорафан, также помогающее справляться с КПГ.

Еда,
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