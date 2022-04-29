Диетолог дала советы по приготовлению шашлыков

— Опять же, не нужно жарить шашлыки, шашлыки запекают. Невзирая на это, все время звучит фраза «жарить шашлык», но правильно его запекать. И важно, чтобы не было горелой корочки. Если она образовалась, ее обязательно надо срезать, потому что это канцероген, — подчеркнула Соломатина в комментарии «360».