Диетолог назвала защищающий от диабета фрукт

Врач-диетолог Лиза Янг рассказала, что киви содержит много клетчатки, которая может способствовать улучшению работы печени. Кроме того, этот фрукт снизит артериальное давление и даже уменьшит вредоносные свойства сахара.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как пишет Газета.ру, один фрукт киви содержит 8% от нормы клетчатки в день для взрослого человека. Такое количество вполне способно поддержать иммунитет, стабилизировать давление и даже провести детоксикацию организма.

Кроме того, регулярное употребление киви может помочь в профилактике сосудистых заболеваний.