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1 час назад

Диетолог назвала защищающий от диабета фрукт

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Врач-диетолог Лиза Янг рассказала, что киви содержит много клетчатки, которая может способствовать улучшению работы печени. Кроме того, этот фрукт снизит артериальное давление и даже уменьшит вредоносные свойства сахара.

Диетолог назвала защищающий от диабета фрукт
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как пишет Газета.ру, один фрукт киви содержит 8% от нормы клетчатки в день для взрослого человека. Такое количество вполне способно поддержать иммунитет, стабилизировать давление и даже провести детоксикацию организма.

Кроме того, регулярное употребление киви может помочь в профилактике сосудистых заболеваний.

Вместе с тем, этот фрукт чрезвычайно полезен для будущих мам, потому что в нем содержится много фолиевой кислоты.

Еда,Лиза Янг,
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