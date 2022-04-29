Как приготовить легкий маринад для шашлыка и избежать рисков для здоровья

На майские праздники более половины москвичей собираются уехать на отдых за пределы столицы. Это показал опрос, проведённый приложением «Город». Кто-то намерен отправиться на дачу (31% ответивших), а кто-то собирается выбраться «на природу» (24%) – видимо, на шашлыки или просто погулять по паркам и лесам.

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И конечно же, все хотят приятно провести время за городом с пользой для здоровья. Наши эксперты рассказывают, как приготовить вкусный и низкокалорийный шашлык, а также дают советы, как избежать главного риска на природе – встречи с клещами, для которых май – уже пик активности.

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ГЛАВНОЕ БЛЮДО ПИКНИКА

Ну кто из собравшихся отдохнуть на даче или на природе уже сейчас не готовит мангал для главного блюда пикников – шашлыка? О мерах противопожарной безопасности при выборе площадки для него или для костра в разрешённых местах – в нашей инфографике. А мастер производственного обучения МОК «Запад» Александр Семёнов поделился с нашими читателями секретами вкусного рецепта: «Вкус шашлыка зависит не только от маринада, но и от правильно подобранного мяса и его прожарки. Мясо должно быть охлаждённым. Если взять замороженное, то оно потеряет часть соков и будет сухим. Выбирайте мясо молодых животных, если это баранина, то задняя часть весом не более 4,5 кг, если свиная шея – не более 2,5 кг». Для низкокалорийного шашлыка Александр рекомендует выбирать телятину либо курицу. Помните, что калорийность зависит и от маринада. «Если мясо жестковато, то можно добавить минеральной воды. Это классический маринад, он сохраняет и подчёркивает вкус мяса. Для основы также подойдут кефир, йогурт, вино, томатный или гранатовый сок. От уксуса, майонеза и кетчупа стоит отказаться. Уксус убивает вкус мяса, а майонез и кетчуп при горении выделяют большое количество канцерогенов», – предупреждает эксперт.

ОНИ УЖЕ ПРОСНУЛИСЬ