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2 часа назад

Диетолог Гинзбург рассказал об опасности чрезмерного употребления шашлыка

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что жирное жареное красное мясо может спровоцировать сердечный приступ и привести к инфаркту.

Диетолог рассказал об опасности чрезмерного употребления шашлыка
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Риску развития опасных для жизни состояний при употреблении большого количества шашлыка наиболее подвержены люди, страдающие гипертонией и испытывающие проблемы с сердцем, сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Поскольку шашлык — это избыточно солёная и жирная пища, она усугубляет гипертонию, заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, атеросклероза и диабета.

В некоторых случаях злоупотребление жареным мясом в сочетании с алкоголем может привести к инфаркту, предупреждает специалист.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

Еда,Михаил Гинзбург,
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