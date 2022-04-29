Какое мясо не подходит для шашлыка

Сезон шашлыков открывается, а вместе с ним и сезон отравлений. Что лучше для шашлыка: курица, свинина или говядина? Покупать сырое мясо или уже готовое маринованное? И на что обратить внимание при выборе в магазине? Рассказываем в материале "Рамблера".

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На Востоке шашлык всегда готовили из баранины. В этом мясе нет холестерина, однако его запах и вкус не всем нравится. Для шашлыка лучше всего выбирать вырезку, корейку. Не подходят для готовки лопатки и бедра. Это самые жесткие части баранины.

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Если вы любитель свинины, выбирайте свежее мясо молодой свиньи. Лучше всего подойдет ошеек, мясо вдоль хребта, корейка и ребрышки. Не стоит покупать для шашлыка жесткие лопатки, окорок или жирную брюшину.

Самое диетическое мясо для шашлыка - это курица. Но здесь тоже имеет значение, какую часть птицы выбрать. Хуже всего - крылышки, шейка и спинная часть. Лучше остановить свой выбор на бедрах, голенях или грудке.

Повара не рекомендуют покупать для шашлыка говядину, так как это мясо почти всегда получается жестким и сухим при готовке на углях. Также сложно хорошо приготовить телятину.

Высок риск купить несвежее мясо, поэтому стоит обратить внимание на его внешний вид в магазине. Не подойдет для хорошего шашлыка мясо с заметным выделение сока из мякоти. Это говорит о том, что оно несколько раз было заморожено. Также не стоит брать мясо, легко отделяющееся от кости и имеющее нездоровый темный цвет. Это указывает на то, что оно совсем не свежее. При этом кулинары считают, что очень свежее мясо тоже не подойдет для идеального шашлыка. "Парное мясо" мягкое и нежное только первые два-три часа после забоя скота. После этого мышечные волокна коченеют и становятся жесткими. Лучше всего трехдневное охлажденное мясо.