Блюдо, которого нет: готовим классические бризоли

Говорят, что бризоль –это не блюдо, а способ приготовления, который пришёл к нам из Франции. Переводится слово как «зажаренный в омлете». А еще говорят, что французы такое едят на завтрак. Но если вы бывали во Франции, то знаете, что никаких бризолей там нет. Французы вообще считают, что омлет не требует начинок. Поэтому оставляю версию происхождения бризолей на ваше усмотрение, а мое дело – научить вас готовить это загадочное блюдо. Итак, нам понадобятся:

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

мясной фарш, любой – полкило;лук репчатый – 1 – 2 штуки;яйца – 8 штук;молоко – полстакана;помидоры – 1 – 2 штуки;сыр – 200 граммов;сметана – 100 150 мл;томатная паста – 1 ложка;укроп – пучок;чеснок – 2 – 3 дольки;растительное масло для жарки –1 столовая ложка;любимые приправы, соль, перец.

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Для начала выпекаем омлеты. Восемь яиц взбалтываем с щепоткой соли до однородной массы. Молоко добавляем из расчета одна столовая ложка на одно яйцо. Нам понадобится примерно 100 миллилитров. Раскаленную сковороду с помощью силиконовой кисточки смазываем растительным маслом и выливаем небольшой половник яичной смеси. Жарим каждую сторону по несколько минут на очень умеренном огне.

Переворачиваем аккуратно с помощью лопатки.

У меня получилось девять тонких омлетов размером в диаметре с обычный блин. Готовлю начинку: в фарш добавляю натертый (для сочности) репчатый лук. Можно измельчить его блендером. Туда же кладу щепотку соли, свежемолотый черный перец, мелко нарезанный укроп (верхнюю часть пучка), любимые приправы. У меня это был сухой базилик… Все тщательно перемешиваю. Натираю на крупной терке сыр. Нарезаю томаты, у меня было две средних помидорки.

Теперь приступаем к сборке. Фарш, мысленно поделенный на девять частей, размазываем тонким слоем по омлету. Ближе к одному краю выкладываем дорожку из нарезанных помидоров и натертого сыра. Сворачиваем в рулетик и укладываем в форму. Так девять раз. Девятый бризоль в форму не уместился, я его запекала отдельно.

Далее сметану смешиваем с остатками натертого сыра и натертым чесноком и смазываем наши бризоли сверху. Чтобы корочка потом получилась красивой, можно добавить в этот соус ложечку томатного соуса или томатной пасты… Ставим огнеупорную форму с бризолями в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса.