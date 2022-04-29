Шеф-повар назвал пять лучших рецептов маринада для шашлыка

С приходом майских праздников в России начинается шашлычный сезон. И, наверное, в каждой семье имеется свой секрет приготовления этого аппетитного блюда. «Вечерняя Москва» узнала, как лучше всего мариновать мясо, чтобы после жарки оно долго оставалось сочным и не теряло своих вкусовых качеств.
По словам шеф-повара Алексея Иванова, чтобы получить хороший маринад, необходимо много лука.
"Репчатый лук смягчает шашлык и делает его сочным. Блюдо получается более пикантным, если добавить измельченный лук и смешать его с мясом",
— рассказал эксперт.
Мясо необходимо посолить и поперчить, затем нарезать одну луковицу, мелко ее измельчить, а потом добавить в маринад.
"Смешайте руками содержимое, чтобы каждый кусочек мяса пропитался луковыми частицами. Затем следует взять 25–30 граммов подсолнечного или оливкового масла и полить все ингредиенты сверху, после чего следует все вновь замиксовать",
— пояснил шеф-повар.
Эксперт отметил: если выбранное вами мясо и без того достаточно жирное, то добавлять масло не нужно. Вторую луковицу нужно нарезать крупными кольцами, отделить их друг от друга и добавить в маринад. Все содержимое следует еще раз тщательно смешать, а затем накрыть пищевой пленкой и мариновать четыре часа, а лучше всю ночь.
Готовое блюдо порадует даже самых изысканных гурманов своим ароматом и вкусом.
Рецепт шашлыка с соком томатов особо технологически не отличается от классических вариантов приготовления маринада.
Мясо нужно нарезать кусочками, луковицу — полукольцами, а потом смешать все с солью и приправой для шашлыка. Полученную массу следует залить томатным соком и перемешать. Нужно полностью покрыть мясо напитком, чтобы избежать кислого привкуса. Если мариновать мясо в таком формате около шести часов, то блюдо получится сочным, а мясо само будет отходить от костей, добавил шеф-повар.
Данный способ лучше всего подходит для мяса птицы, поэтому лучше использовать курицу.
Мясо нужно нарезать на кусочки размером 3 на 3 сантиметра, чтобы в дальнейшем приготовить из него шашлычки:
В миску отправляем 200 граммов йогурта без добавок. Если нет йогурта, замените на густой кефир, мацони или сметану. Сюда же следует положить все перечисленные ингредиенты и смешать, после этого добавить нарезанное филе, перемешать так, чтобы все кусочки оказались в маринаде. Мариновать не меньше 10–12 часов.
Филе нужно переложить в вакуумный контейнер и убирать в холодильник, где оно может храниться до пяти дней без потери качества.
"Маринованное таким образом филе можно приготовить на шпажках, шампурах (если объем мяса больше), методом запекания в духовке или обжарки на сковороде. Благодаря йогурту у вас получится мясо с красивой корочкой",
— рассказал Иванов.
Мясо, предупреждает эксперт, нужно томить в маринаде около 12 часов.
Шеф-повар рассказал, что для приготовления необходимо взять филе, порезать его на кусочки приблизительно размером 4 на 5 сантиметров. Паприку, кориандр, зиру, соль и свежемолотый черный перец нужно растолочь в ступке. Затем рыбу необходимо нанизать на шампуры, поставить на огонь и обсыпать специями каждую сторону. Жарить филе нужно до хрустящей корочки, заключил Иванов.