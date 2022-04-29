Шеф-повар назвал пять лучших рецептов маринада для шашлыка

С приходом майских праздников в России начинается шашлычный сезон. И, наверное, в каждой семье имеется свой секрет приготовления этого аппетитного блюда. «Вечерняя Москва» узнала, как лучше всего мариновать мясо, чтобы после жарки оно долго оставалось сочным и не теряло своих вкусовых качеств.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Лук и масло

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По словам шеф-повара Алексея Иванова, чтобы получить хороший маринад, необходимо много лука.

"Репчатый лук смягчает шашлык и делает его сочным. Блюдо получается более пикантным, если добавить измельченный лук и смешать его с мясом",

— рассказал эксперт.

Итак, для сочного рецепта шашлыка понадобится: 1 килограмм мяса (говядина, свинина, птица или баранина);

две большие луковицы;

соль по вкусу;

перец;

50 граммов подсолнечного масла.

Мясо необходимо посолить и поперчить, затем нарезать одну луковицу, мелко ее измельчить, а потом добавить в маринад.

"Смешайте руками содержимое, чтобы каждый кусочек мяса пропитался луковыми частицами. Затем следует взять 25–30 граммов подсолнечного или оливкового масла и полить все ингредиенты сверху, после чего следует все вновь замиксовать",

— пояснил шеф-повар.

Эксперт отметил: если выбранное вами мясо и без того достаточно жирное, то добавлять масло не нужно. Вторую луковицу нужно нарезать крупными кольцами, отделить их друг от друга и добавить в маринад. Все содержимое следует еще раз тщательно смешать, а затем накрыть пищевой пленкой и мариновать четыре часа, а лучше всю ночь.

Готовое блюдо порадует даже самых изысканных гурманов своим ароматом и вкусом.

Томатный сок

Рецепт шашлыка с соком томатов особо технологически не отличается от классических вариантов приготовления маринада.

Для блюда понадобится: килограмм любого мяса;

растительное масло;

репчатый лук;

томатный сок;

приправа для шашлыка.

Мясо нужно нарезать кусочками, луковицу — полукольцами, а потом смешать все с солью и приправой для шашлыка. Полученную массу следует залить томатным соком и перемешать. Нужно полностью покрыть мясо напитком, чтобы избежать кислого привкуса. Если мариновать мясо в таком формате около шести часов, то блюдо получится сочным, а мясо само будет отходить от костей, добавил шеф-повар.

Греческий маринад

Данный способ лучше всего подходит для мяса птицы, поэтому лучше использовать курицу.

Для рецепта понадобится: 600 граммов филе;

200 граммов йогурта без добавок;

две чайные ложки соли и черного перца;

столовая ложка нарезанной зелени петрушки;

2–3 зубчика чеснока, измельченных любым способом;

при желании можно также использовать щепотку копченой паприки.

Мясо нужно нарезать на кусочки размером 3 на 3 сантиметра, чтобы в дальнейшем приготовить из него шашлычки:

В миску отправляем 200 граммов йогурта без добавок. Если нет йогурта, замените на густой кефир, мацони или сметану. Сюда же следует положить все перечисленные ингредиенты и смешать, после этого добавить нарезанное филе, перемешать так, чтобы все кусочки оказались в маринаде. Мариновать не меньше 10–12 часов.

Филе нужно переложить в вакуумный контейнер и убирать в холодильник, где оно может храниться до пяти дней без потери качества.

"Маринованное таким образом филе можно приготовить на шпажках, шампурах (если объем мяса больше), методом запекания в духовке или обжарки на сковороде. Благодаря йогурту у вас получится мясо с красивой корочкой",

— рассказал Иванов.

Азиатский маринад

Для рецепта шашлыка по-азиатски понадобится: мясо говядины или баранины 1,5–2 килограмма;

репчатый лук — две штуки;

сок одного лимона;

соль, черный и красный перец (по вкусу);

2–3 чайные ложки соевого соуса;

газированная вода (1–1,5 стакана из расчета на два килограмма мяса).

Мясо, предупреждает эксперт, нужно томить в маринаде около 12 часов.

Рыбный маринад с зирой

Для этого блюда понадобится: филе сома — один килограмм;

чайная ложка кумина (зира);

чайная ложка соли, молотого кориандра, черного молотого перца и паприки.