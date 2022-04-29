Что будет, если пропускать завтрак

Пропуск завтрака, может вызвать множество проблем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эксперты перечислили некоторые побочные эффекты такого решения.

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Замедление метаболизма

Исследователи пришли к выводу, что завтрак может предотвращать увеличение веса. Дело в том, что тело наиболее эффективно выделяет инсулин и переваривает пищу в начале дня после хорошего ночного отдыха.

Частое чувство голода

Завтрак также может стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить чувство голода и связанную с ним раздражительность в течение дня.

Набор веса

Подавляющее большинство исследований показывает, что употребление большей части дневной нормы калорий в утренние часы — лучший способ сбросить лишние килограммы или поддерживать стабильный вес.

Ослабление иммунитета

Здоровый завтрак может способствовать крепкому иммунному ответу при столкновении с патогенами.

Потеря волос

Это связано с тем, что недостаточное потребление белка по утрам ограничивает способность организма вырабатывать кератин, строительный материал для ваших волос (и ногтей).

Уровень стресса вырастет

Исследование с участием женщин в возрасте от 18 до 45 лет показало, что у тех, кто пропускает завтрак, повышен уровень кортизола.

Сильные головные боли

Когда вы отказываетесь от завтрака утром, вы провоцируете гипогликемию позже, из-за этого кровяное давление повышается. И это внезапное повышение кровяного давления может вызвать головные боли.

Ночное несварение желудка

Если вы не завтракаете, велик риск, что очень плотно поужинаете. А это чревато тем, что вы ляжете спать с непереваренной пищей.

Увеличивается риск развития диабета второго типа