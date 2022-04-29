Названы самые полезные виды шашлыка на майские праздники

Самый полезный шашлык на майские праздники можно сделать из красной или белой рыбы. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала диетолог-нутрициолог Ева Шишова.

Идеальным выбором для приготовления шашлыка эксперт назвала белую или красную рыбу. Она рассказала, что белая рыба менее калорийна и содержит меньше жиров, в то время как содержащиеся в красной рыбе жиры очень полезны.

«Все знают, что там омега-3, это просто незаменимый элемент при нашем образе жизни»,

— пояснила Шишова.

По словам диетолога, другой полезный вид шашлыка можно сделать из куриной грудки.

«Есть люди, которым она не нравится, — говорят, что сухая, но все зависит от маринада. Можно замариновать ее очень вкусно, и тогда она не будет сухая. Главное — не пережарить», — подчеркнула эксперт.

Тем, кто категорически не любит куриную грудку, лучше купить красное куриное филе или ножки. После приготовления с ножек необходимо срезать весь видимый жир и кожу, так как в ней содержатся и токсины, и большое количество жира.

Желающим сделать шашлык из мяса диетолог советует выбрать постную говядину, в которой мало жировых прослоек.

«Я рекомендую отказаться от свинины, потому что она очень долго усваивается в организме и нагружает пищеварение. Так как в праздники мы едим не только свинину, но и какие-то гарниры, салаты и напитки, все это будет очень сильно перегружать нашу пищеварительную систему»,

— пояснила Шишова.

Тем, кто считает необходимым на шашлыках поесть жирного мяса, картошки, хлеба и употребить алкогольные напитки, эксперт рекомендует после праздников на несколько дней ограничить питание и убрать из рациона вредную пищу.

«Но все-таки я советую более правильно питаться даже на праздниках. Правильное питание должно быть образом жизни. Здесь нет ничего сложного: курицу или рыбу можно поесть с печеными и свежими овощами и зеленью, и все будет прекрасно, и ни одного лишнего грамма не придет»,