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2 часа назад

Диетолог назвала способ сделать шашлык максимально полезным

Мослентаиещё 6

Способ сделать шашлык максимально полезным назвала беседе с «Мослентой» врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев.

Раскрыт способ сделать шашлык максимально полезным
Фото: МослентаМослента

Для начала, по ее словам, стоит выбрать нежирные сорта мяса. Подойдут утиные и куриные грудки, а также рыба и морепродукты. Кожу с птицы перед приготовлением необходимо снять, так как в ней содержится много жира и канцерогенов.

Мариновать мясо, полагает диетолог, следует в низкокалорийных свежевыжатых соках: лимонном, апельсиновом и томатном. А также в киви, минеральной воде и в кефире. «Хорошенько маринуйте мясо! Качественный маринад, особенно кислый, отчасти является защитой от микробов и уж точно помогает организму быстрее переварить тяжелый мясной деликатес», — прокомментировала специалист.

Ноев добавила, что мясо готовить на костре нужно спустя 20-25 минут после использования жидкости для розжига, чтобы она полностью выгорела.

Готовый шашлык желательно употреблять с сырыми и печеными овощами. Кроме того, диетолог посоветовала приготовить к мясному блюду капустные листы с огурцами и кунжутным маслом. А вот от картофельного гарнира, макарон, хлеба и крупы, по ее словам, лучше отказаться.

Ранее были названы самые диетические сорта мяса для шашлыков.

Еда,
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