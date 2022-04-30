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2 часа назад

Что приготовить на майские праздники

РИА "ФедералПресс"

Начинается череда длинных майских праздников. Многие россияне по традиции будут жарить «первомайские» шашлыки. «ФедералПресс» публикует список блюд, которые можно приготовить в эти дни.

Что приготовить на майские праздники
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Шашлык

Это блюдо для россиян значит больше, чем просто мясо на шампуре. Шашлык знаменует не только приход теплого времени года, но и возможность выехать на природу. Однако эксперты призывают граждан внимательно выбирать мясо для покупки, а также не соблазняться низкими ценами. В будущем такой разумный подход поможет избежать проблем со здоровьем.

Зеленые щи

В период майских праздников, когда природа просыпается ото сна, лучшим ингредиентом для блюд станет щавель. Приготовить зеленые щи проще простого. Этот суп отлично подойдет тем, кто хочет отдохнуть от сладкого и мясного, отдав предпочтение травам и зелени.

Нежные шампиньоны

Грибы – это отличное блюдо на решетке для вегетарианцев. Пикантный аромат горчицы, меда и лимона сделает их вкус просто незабываемым. Также можно замариновать шампиньоны в соевом соусе с зеленью и подсолнечным маслом, дать немного настояться и отправить на огонь, а затем постоянно переворачивать решетку.

Форель на углях

Красная рыба – это не только вкусно, но еще и очень полезно. Приправленная специями форель считается изысканным блюдом на любом пикнике. В качестве гарнира к такой рыбе подойдет картофель. Также рыба отлично сочетается с зелеными салатами, маринованными овощами и соленьями.

Креветки барбекю

Если вы планируете сделать майский пикник оригинальным и запоминающимся, то приготовьте на решетке креветки. Морепродукты не только сытные, но и полезные.

Овощи на костре

Бюджетный, но очень вкусный вариант блюда для майских праздников. Готовить на углях можно любые овощи. Дым костра придаст им незабываемый аромат и вкус. Вы по-новому взглянете на овощи. Особенно это блюдо подойдет для вегетарианцев.

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