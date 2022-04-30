Как приготовить шашлык новичку

Наступил сезон майских праздников, и многие уже готовятся к выездам на природу в кругу семьи или дружеской компании. По-русски это значит, что настала пора шашлыков. Как приготовить излюбленное блюдо, чтобы получить уйму восторженных комплиментов, «ФедералПресс» узнал у кулинарных экспертов.
Несколько универсальных советов для кулинаров-новичков от фудблогера Дарьи Смолиной.
Кулинар также поделилась «сочным» рецептом шашлыка для творческой личности. Покупаем куриные бедра без кости и маринуем их с букетом специй – паприка, куркума и черный перец. Далее добавляем сок лайма, соевый соус и терияки, натертый имбирь и немного шрирачи. Дав мясу отдохнуть, отбиваем его нежно и с любовью.
Начинку приготовить также очень просто. Нарезанный соломкой болгарский перец (для контраста лучше красный) и спаржу заворачиваем в куриные бедрышки и отправляем на огонь. Дав блюду немного остыть, можно приступать к подаче.
Рецепт шашлыка из баранины без мариновки от команды The Gusto Family
Главный секрет успеха, утверждают мастера, состоит в правильном выборе мяса. Барашек обязательно должен быть молодой, в противном случае аромата и сочности будет не видать. Лопатку следует нарезать на небольшие кусочки. На шампур нанизать по очереди кусочки баранины и курдюка. Сдобрить мясо смесью приправ. Обжарить на мангале до готовности. Подачи хватит простой – достаточно лука и зелени.
Кулинары настоятельно призывают подавать шашлык с хоровацем – блюдом армянской кухни из овощей (иногда так называют армянский шашлык), которое также готовится на огне, благодаря чему обретает характерный аромат дымка. Для хороваца следует подготовить овощи: баклажаны помыть, отрезав у них хвостики, у перцев удалить внутренности, помидоры просто помыть. Запекать овощи нужно целиком, не разрезая, в течение 10 минут, после чего снять с мангала и разрезать на мелкие кусочки. Блюдо готово.