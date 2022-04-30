Как приготовить шашлык новичку

Наступил сезон майских праздников, и многие уже готовятся к выездам на природу в кругу семьи или дружеской компании. По-русски это значит, что настала пора шашлыков. Как приготовить излюбленное блюдо, чтобы получить уйму восторженных комплиментов, «ФедералПресс» узнал у кулинарных экспертов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Несколько универсальных советов для кулинаров-новичков от фудблогера Дарьи Смолиной.

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Чтобы блюдо получилось еще более вкусным, насадите куски подальше друг от друга и почаще переворачивайте решетку.

Подготавливая угли, нужно дождаться, чтобы они достаточно прогорели – желательно до серого цвета. В противном случае огонь будет слишком сильным и мясо наверняка подгорит, но не прожарится.

При жарке нескольких видов мяса, а также овощей и грибов отдавайте предпочтение тому, что готовится дольше. Например, если в вашем меню оказалась и свинина, и курица, на огонь отправляйте сначала первую, поскольку ей требуется больше времени для приготовления.

Кулинар также поделилась «сочным» рецептом шашлыка для творческой личности. Покупаем куриные бедра без кости и маринуем их с букетом специй – паприка, куркума и черный перец. Далее добавляем сок лайма, соевый соус и терияки, натертый имбирь и немного шрирачи. Дав мясу отдохнуть, отбиваем его нежно и с любовью.

Начинку приготовить также очень просто. Нарезанный соломкой болгарский перец (для контраста лучше красный) и спаржу заворачиваем в куриные бедрышки и отправляем на огонь. Дав блюду немного остыть, можно приступать к подаче.

Рецепт шашлыка из баранины без мариновки от команды The Gusto Family

Смесь специй (соль, перец, зира, кориандр);

Свежую баранину;

Курдюк;

Лук, зелень, уксус для подачи. Для приготовления шашлыка следует подготовить:

Главный секрет успеха, утверждают мастера, состоит в правильном выборе мяса. Барашек обязательно должен быть молодой, в противном случае аромата и сочности будет не видать. Лопатку следует нарезать на небольшие кусочки. На шампур нанизать по очереди кусочки баранины и курдюка. Сдобрить мясо смесью приправ. Обжарить на мангале до готовности. Подачи хватит простой – достаточно лука и зелени.