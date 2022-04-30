Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Как приготовить шашлык новичку

РИА "ФедералПресс"

Наступил сезон майских праздников, и многие уже готовятся к выездам на природу в кругу семьи или дружеской компании. По-русски это значит, что настала пора шашлыков. Как приготовить излюбленное блюдо, чтобы получить уйму восторженных комплиментов, «ФедералПресс» узнал у кулинарных экспертов.

Как приготовить шашлык новичку
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Несколько универсальных советов для кулинаров-новичков от фудблогера Дарьи Смолиной.

Видео дня
  • Чтобы блюдо получилось еще более вкусным, насадите куски подальше друг от друга и почаще переворачивайте решетку.
  • Подготавливая угли, нужно дождаться, чтобы они достаточно прогорели – желательно до серого цвета. В противном случае огонь будет слишком сильным и мясо наверняка подгорит, но не прожарится.
  • При жарке нескольких видов мяса, а также овощей и грибов отдавайте предпочтение тому, что готовится дольше. Например, если в вашем меню оказалась и свинина, и курица, на огонь отправляйте сначала первую, поскольку ей требуется больше времени для приготовления.

Кулинар также поделилась «сочным» рецептом шашлыка для творческой личности. Покупаем куриные бедра без кости и маринуем их с букетом специй – паприка, куркума и черный перец. Далее добавляем сок лайма, соевый соус и терияки, натертый имбирь и немного шрирачи. Дав мясу отдохнуть, отбиваем его нежно и с любовью.

Начинку приготовить также очень просто. Нарезанный соломкой болгарский перец (для контраста лучше красный) и спаржу заворачиваем в куриные бедрышки и отправляем на огонь. Дав блюду немного остыть, можно приступать к подаче.

Рецепт шашлыка из баранины без мариновки от команды The Gusto Family

Для приготовления шашлыка следует подготовить:
  • Смесь специй (соль, перец, зира, кориандр);
  • Свежую баранину;
  • Курдюк;
  • Лук, зелень, уксус для подачи.

Главный секрет успеха, утверждают мастера, состоит в правильном выборе мяса. Барашек обязательно должен быть молодой, в противном случае аромата и сочности будет не видать. Лопатку следует нарезать на небольшие кусочки. На шампур нанизать по очереди кусочки баранины и курдюка. Сдобрить мясо смесью приправ. Обжарить на мангале до готовности. Подачи хватит простой – достаточно лука и зелени.

Кулинары настоятельно призывают подавать шашлык с хоровацем – блюдом армянской кухни из овощей (иногда так называют армянский шашлык), которое также готовится на огне, благодаря чему обретает характерный аромат дымка. Для хороваца следует подготовить овощи: баклажаны помыть, отрезав у них хвостики, у перцев удалить внутренности, помидоры просто помыть. Запекать овощи нужно целиком, не разрезая, в течение 10 минут, после чего снять с мангала и разрезать на мелкие кусочки. Блюдо готово.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители