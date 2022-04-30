Нутрициолог рассказала, как питаться на майских праздниках

В период майских праздников предпочтение стоит отдавать полезной пище и пить больше воды, рассказала нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова.
По ее словам, период майских праздников является настоящим стрессом для организма.
"Бесконечная череда семейных застолий и шашлыков с друзьями приводит к неприятным последствиям. Но этого можно избежать, если придерживаться нескольких правил. Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки",
– рассказала Свиридова РИА Новости.
Также специалист посоветовала есть только тогда, когда присутствует чувство голода. По словам Свиридовой, предпочтение стоит отдавать полезной еде, но это вовсе не должны быть пресные и безвкусные блюда. Кроме того, важно пить больше воды. Нутрициолог рекомендовала поставить напоминание на телефон или скачать специальное приложение, которое поможет выполнить норму потребления жидкости.