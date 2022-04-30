Названы 10 продуктов, которые замедляют старение

Избежать старения невозможно, однако питание помогает замедлить этот процесс.

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Самый лучший и полезный способ замедлить старение организма – полноценное и сбалансированное питание. Еда способна сделать очень многое, в том числе поддержать иммунитет, снять воспаление и улучшить качество кожи, пишет En Son Haber.

Эксперты перечислили 10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье и молодость.

Первым в списке значится шафран. Пряность содержит полезные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают ДНК от изнашивания.

Положительно на состояние организма влияет и употребление авокадо. Продукт богат минералами, белками, витаминами B, C, E, K и другими полезными веществами. Благодаря этому авокадо нормализует уровень холестерина и сахара в крови, поддерживает здоровье головного мозга, глаз и сердца.

Также замедлить старение помогут шиповник и оливковое масло. Эти продукты содержат антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кожи.

Кроме того, в список продуктов вошли грибы, черника, орехи, зеленый чай, бобовые и красные плоды. Последние содержат особые полифенолы и антоцианы, которые улучшают память и повышают концентрацию внимания.