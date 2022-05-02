4 продукта, которые портятся незаметно

Продукты даже с длительным сроком хранения нельзя держать на кухне вечно: рано или поздно они приходят в негодность. Рассказываем, какие продукты могут испортиться, а вы даже не заметите.

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Яйца

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Сырые яйца из магазина хранятся в холодильнике не больше 25 дней. Диетические яйца хранятся всего неделю.

По внешнему виду яиц невозможно определить, что они испортились: скорлупа никак не меняет внешний вид. Чтобы опознать пропавшие экземпляры, нужно опустить яйца в свободную емкость с холодной водой.

Если яйца спокойно лежат на боку горизонтально, они свежие. Если стоят горизонтально — не самые свежие, но еще можно есть. Всплывают — яйцо нужно выкинуть.

Крупы

Рис, гречка, пшено и другие крупы хранятся годами. Примерный срок хранения — 18-24 месяцев. Нередки случаи, когда люди варили рис пятилетней давности, и плохого не происходило.

Тем не менее важно следить за сроками годности. Во-первых, в крупах могут завестись жучки, которые портят вкус и аппетит. Во-вторых, крупа может отсыреть, проплесневеть и заразиться грибком. Поедание такого продукта грозит аллергией или отравлением.

Кофе и чай

Молотый кофе хранится 1-2 года, цельнозерновой — 3-4 года. Срок годности может выйти и раньше, если хранить сырье на свету, при большой влажности или в открытой упаковке.

Отравиться просроченным кофе сложнее, чем едой; однако и пользы от такого напитка не будет, не говоря о вкусе и чувстве бодрости.

Соусы

Большинство промышленных соусов, вроде кетчупа и майонеза, хранятся от пары недель до 30 дней после вскрытия упаковки. Однако многие используют соусы в течение многих месяцев, а то и лет, хранят бутылки и пакетики не в холодильнике, а при комнатной температуре.

Шансы отравиться соусом, который в Нового года лежит в дверце холодильника, довольно большие. Исключение — соевый соус: его лучше употребить в течение 18 месяцев.

Как не отравиться просроченным продуктом