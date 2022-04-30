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27 минут назад

Врач объяснила, чем полезен редис

Ferra.ru

Врач-диетолог Анастасия Плещева рассказала о пользе редиса.

Врач объяснила, чем полезен редис
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В этом овоще высокий уровень витамина С, поэтому он эффективен для восстановления организма после зимы. Также редис полезен для нервной системы благодаря содержащимся в нём витаминам группы В.

Редис важен и для многих биохимических процессов, в частности, овощ участвует в синтезе коллагена. В нём содержатся и такие важные вещества, как фитонциды, подавляющие рост патогенов.

Важно употреблять редис и для профлактики онкологии — овощ содержит индол-3-карбинол — активное вещество, подавляющее раковые клетки.

Но от редиса может быть и вред. Врач предупредила, что потребление овоща лучше ограничить людям с гастритом, язвой и другими болезнями желудочно-кишечного тракта, из-за того, что в нём содержатся вещества, которые раздражают слизистую желудка.

Есть редис лучше с маслом или сметаной, но нельзя на голодный желудок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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