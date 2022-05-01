Медик назвала пользу соленых огурцов

Врач рекомендует употреблять не более 2 соленых огурцов в неделю, так как большее количество продукта может нанести вред человеку.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Традиционная закуска полюбилась многим народам не только за свой вкус, но и за необычайную пользу. Соленья часто присутствуют на нашем столе и любимы многими. Одна из причин такой популярности огурцов в качестве закуски на праздниках – облегчение переваривания тяжелой пищи.

По информации диетолога Эмили Лоренс, у большинства людей бытует мнение, что продукт вредит организму, однако если огурцы употреблять в ограниченном количестве, они полезны, пишет портал Well+Good.

Практически каждый продукт при индивидуальной непереносимости есть не стоит. Соленый огурец тоже не исключение.