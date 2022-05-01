Медик назвала пользу соленых огурцов

Врач рекомендует употреблять не более 2 соленых огурцов в неделю, так как большее количество продукта может нанести вред человеку.
Традиционная закуска полюбилась многим народам не только за свой вкус, но и за необычайную пользу. Соленья часто присутствуют на нашем столе и любимы многими. Одна из причин такой популярности огурцов в качестве закуски на праздниках – облегчение переваривания тяжелой пищи.
По информации диетолога Эмили Лоренс, у большинства людей бытует мнение, что продукт вредит организму, однако если огурцы употреблять в ограниченном количестве, они полезны, пишет портал Well+Good.
Практически каждый продукт при индивидуальной непереносимости есть не стоит. Соленый огурец тоже не исключение.
Стоит обратить внимание людей, которые следят за своей фигурой, на то, что соленые огурцы можно включить в разнообразные диеты. Но это не значит, что употреблять их можно безразмерно. Врач советует употреблять не более 2 соленых огурцов в неделю.