Как готовить картофель, чтобы не навредить фигуре

Диетолог Наталья Денисова поделилась способом правильного приготовления картофеля, чтобы этот овощ не способствовал набору веса. Совет специалиста приводит utro.ru.

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По словам Денисовой, стандартная порция – это две-три картофелины, которые не нанесут удар по фигуре. Главное обходиться без калорийных соусов вроде майонеза и жареного жирного мяса. Калорийность картофеля не превышает 70-80 ккал на 100 граммов, а в молодом корнеплоде она еще ниже.

Диетолог рекомендовала варить или запекать картофель, а также оставлять кожуру – в ней заключается основная польза овоща.

Для фигуры куда вреднее жиры, которых в картошке совсем немного, пояснила Денисова.

Она подчеркнула, что это не относится к чипсам, жареной картошке и картошке-фри – указанные блюда в среднем на треть состоят из жира. В частности, в стандартной порции картофеля фри содержится 200-300 ккал, поэтому злоупотреблять такой едой не стоит.