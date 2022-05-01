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1 час назад

Диетолог раскрыла способ правильно готовить картофель, чтобы не навредить фигуре

Мир24

Диетолог Наталья Денисова поделилась способом правильного приготовления картофеля, чтобы этот овощ не способствовал набору веса. Совет специалиста приводит utro.ru.

Как готовить картофель, чтобы не навредить фигуре
Фото: Мир24Мир24

По словам Денисовой, стандартная порция – это две-три картофелины, которые не нанесут удар по фигуре. Главное обходиться без калорийных соусов вроде майонеза и жареного жирного мяса. Калорийность картофеля не превышает 70-80 ккал на 100 граммов, а в молодом корнеплоде она еще ниже.

Диетолог рекомендовала варить или запекать картофель, а также оставлять кожуру – в ней заключается основная польза овоща.

Для фигуры куда вреднее жиры, которых в картошке совсем немного, пояснила Денисова.

Она подчеркнула, что это не относится к чипсам, жареной картошке и картошке-фри – указанные блюда в среднем на треть состоят из жира. В частности, в стандартной порции картофеля фри содержится 200-300 ккал, поэтому злоупотреблять такой едой не стоит.

Ранее агроном-консультант Серафима Краюшина рассказала, почему нельзя сажать в огороде клубни картофеля из супермаркета. По ее словам, есть большие сомнения в том, что огородник соберет большой урожай, посадив у себя на участке клубни из магазина.

Еда,Наталья Денисова,
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