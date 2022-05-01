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1 час назад

Агроном рассказала, как правильно начать дачный сезон

Вечерняя Москваиещё 1

Подготовка к дачному сезону традиционно начинается в майские праздники. Агроном ГБУ «Озеленение» Ирина Громова в воскресенье, 1 мая, рассказала, как привести в порядок сад и огород после долгой зимы.

Агроном рассказала, как правильно начать дачный сезон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, прежде всего стоит очистить участок: равномерно распределить оставшийся снег по площади во избежание скопления воды, а после убрать мусор, ветки и листья.

Следующий шаг — осмотр деревьев и кустарников. Агроном посоветовала провести санитарную обрезку и обработку растений, а при наличии гнезд с вредителями — снять их, удалить поврежденную часть дерева, а затем обработать ее садовым варом.

Громова также рассказала о работе с грядками и теплицами. Специалист подчеркнула, что в грядки нужно внести удобрения, тщательно их прополоть, полить землю и удалить сорняки. Кроме того, рекомендуется провести дезинфекцию теплиц.

Помимо этого, агроном посоветовала дачникам обрезать многолетние растения, а затем аккуратно прорыхлить землю в цветниках, не задевая корни цветов.

Часто выращивая самостоятельно овощную рассаду, садоводы сталкиваются с множеством проблем, в том числе и с плохим всходом семян. В чем причина и как правильно подготовить рассаду, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

Еда,Ирина Громова,
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