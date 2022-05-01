Раскрыт вред кофе и воды с лимоном натощак

По мнению диетолога, вода с лимоном, которая обычно считается полезной, негативно влияет на желудок. Это связано с тем, что его внутреннюю поверхность и пищевод раздражает лимонная кислота, объяснила она. В результате может обостриться гастрит или воспалиться уже существующая язва.
Соломатина добавила:
"Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе - это достаточно агрессивный продукт. Многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой - это тоже вредно для желудка".
Диетолог добавила, что стоит быть осторожными и с чаем, если в нем есть имбирь. Если выпить его натощак, он может начать раздражать стенки желудка.
По словам специалиста, наиболее вредной привычкой является употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы. К ним относятся вода с сиропом, белый хлеб и рисовая каша. Обилие быстрых углеводов приведет к невосприимчивости инсулина. Это повысит риск образования тромбов в будущем.