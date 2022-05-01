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34 минуты назад

Диетолог предупредила о вреде кофе и воды с лимоном на пустой желудок

СОВА

По мнению диетолога, вода с лимоном, которая обычно считается полезной, негативно влияет на желудок. Это связано с тем, что его внутреннюю поверхность и пищевод раздражает лимонная кислота, объяснила она. В результате может обостриться гастрит или воспалиться уже существующая язва.

Раскрыт вред кофе и воды с лимоном натощак
Фото: СОВАСОВА

Соломатина добавила:

"Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе - это достаточно агрессивный продукт. Многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой - это тоже вредно для желудка".

Диетолог добавила, что стоит быть осторожными и с чаем, если в нем есть имбирь. Если выпить его натощак, он может начать раздражать стенки желудка.

По словам специалиста, наиболее вредной привычкой является употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы. К ним относятся вода с сиропом, белый хлеб и рисовая каша. Обилие быстрых углеводов приведет к невосприимчивости инсулина. Это повысит риск образования тромбов в будущем.

Еда,
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