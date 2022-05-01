Раскрыт вред кофе и воды с лимоном натощак

По мнению диетолога, вода с лимоном, которая обычно считается полезной, негативно влияет на желудок. Это связано с тем, что его внутреннюю поверхность и пищевод раздражает лимонная кислота, объяснила она. В результате может обостриться гастрит или воспалиться уже существующая язва.

Фото: СОВА СОВА

Соломатина добавила:

"Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе - это достаточно агрессивный продукт. Многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой - это тоже вредно для желудка".

Диетолог добавила, что стоит быть осторожными и с чаем, если в нем есть имбирь. Если выпить его натощак, он может начать раздражать стенки желудка.